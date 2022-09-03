تفوق مبكر.. هالاند يكسر رقم صلاح التاريخي!

هزم المهاجم النرويجي إرلينج هالاند نظيره محمد صلاح وذلك في لعبة "فانتازي" قبل بداية الجولة السادسة التي انطلقت اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المعتاد أنه قبل بداية الجولة يحاول اللاعبون في لعبة "فانتازي" الدوري الممتاز اختيار التشكيلة الأساسية التي ستخوض الجولة.
وبعد اختيار العناصر الأساسية ووضع البقية على الدكة، يتم اختيار قائد الفريق، وهي النقطة الأهم في ظل أن نقاط القائد يتم مضاعفتها.
في غضون ذلك، ذكر حساب لعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي" عبر تويتر أن نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند قد وصل عدد اللاعبين الذي وضعوه كقائد للفريق إلى 5.3 مليون.
فيما أوضح الحساب أن هذا العدد يتخطى الرقم القياسي الذي حققه محمد صلاح من قبل في الأسبوع الـ 17 من موسم 21-22 حينما وصل إلى 5.1 مليون.
🔝 @ErlingHaaland is now the most captained player EVER for a single #FPL Gameweek!— Fantasy Premier League (@OfficialFPL) September 3, 2022
1️⃣ Haaland - 5,398,620 (GW6 22/23)
2️⃣ Salah - 5,139,561 (GW17 21/22)
3️⃣ Salah - 4,882,177 (GW13 21/22)
4️⃣ Salah - 4,781,468 (GW15 21/22)
5️⃣ Salah - 4,738,421 (GW18 21/22) pic.twitter.com/WqaPAOQROt
وعلى الرغم من تفوق هالاند إلا أن القائمة لأفضل 5 أرقام في تاريخ اللعبة تشير إلى تواجد صلاح في 4 مناسبات مختلفة كلها من موسم 21-22.
ويمتلك هالاند نسبة اختيار تصل إلى 76.5% من اللاعبين، حيث سجل اليوم ضد أستون فيلا في تعادل مانشستر سيتي بنتيجة 1-1.
كما أنه هو هداف الدوري حتى الآن، وذلك بعد وصوله للهدف العاشر اليوم من خلال 6 مواجهات فقط شارك فيها النرويجي هذا الموسم.
اختيارات المحررين
- ذكاء الشباب وعيبان في النصر والاتحاد .. ميركاتو مميز بإدارة مالية عاقلة
- جول إنسايدر |مبابي يدخل عالم الاستثمار وكرة السلة بوابته للمجد
- آرسنال وصدارة الدوري .. فيل على غصن شجرة أم منافس حقيقي؟
- الركراكي مدرباً لأسود الأطلس .. وحان وقت الجد في المغرب
- صراع مغربي جزائري وحكيمي يظهر بشخصيتين.. أغلى الصفقات العربية في التاريخ