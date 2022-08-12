تفاقم مشكلات مانشستر يونايتد.. تين هاج يتجاهل مطالب الإدارة!

هل هناك نوع من الأزمات لا يوجد في أولد ترافورد؟

تجاهل مدرب مانشستر يونايتد إريك تين هاج نصائح إدارة مانشستر يونايتد حول التعامل النفسي مع لاعبي فريقه، وفقًا لما ذكرته شبكة "إي إس بي إن".

وقالت الشبكة إن إدارة مانشستر يونايتد طالبت تين هاج بعدم رفع مستوى التوقعات لدى اللاعبين، وعدم مطالبتهم بشيء كبير هذا الموسم بشكل ملح، لأن هذا من وجهة نظر الإدارة مدعاة لتصدير مزيد من الضغوط عليهم.

كما طالبت الإدارة المدرب الهولندي بعدم السير على نفس منوال المدرب السابق رالف رانجنيك فيما يتعلق بوجهة نظره في جودة لاعبي يونايتد.

المدرب الألماني كان قد تحدث عن احتياج فريق يونايتد "لعملية قلب مفتوح" في تصريحات أصابت بعض اللاعبين بالإحباط، وفقًا لموقع "دايلي ميل".

تين هاج تجاهل كل هذه التوجيهات، وتفيد شبكة "إي إس بي إن" بأنه يطالب اللاعبين بتحقيق النجاحات منذ الموسم الأول دون اكتراث لنصائح إدارة يونايتد.

حينما تعرض اليونايتد للهزيمة 2-1 من برايتون في افتتاحية مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي 2022-2023، كانت الأمور صعبة بما فيه الكفاية داخل غرف الملابس.

لاعبون مثل فريد وسكوت ماكتوميناي يتلقون الإشادة في العلن، ولكن المدرب يوصل لهم إحساسًا بأنهم بحاجة للتحسن.

حالة نفسية غير منضبطة يمر بها لاعبو يونايتد في الآونة الأخيرة، هل ينجح المدرب تين هاج في تلافي كل تلك المشكلات خصوصًا في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط ببقاء نجمه الأول كريستيانو رونالدو، وكذلك ملف صفقة فرينكي دي يونج المشتعل؟.