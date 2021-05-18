تفاصيل عرض الأهلي لجمال بلعمري .. وظهور منافسين على الصفقة

الأهلي يسعى لتدعيم دفاعه خلال الموسم الجديد

يسعى مسؤولو الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي في تدعيم الفريق بشكل قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة على المستوى الدفاعي الذي يعاني منه الراقي بشكل كبير.

منذ سنوات عدة ويحاول الأهلي في التعاقد مع جمال بلعمري مدافع ليون الفرنسي الحالي والشباب السعودي السابق، لما يمتلكه من قدارات كبيرة وساهم في حصول منتخب بلاده الجزائر على كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

لماذا تعثر تعاقد الأهلي مع جمال بلعمري من قبل؟

حاول مسؤولو الأهلي في التوصل لاتفاق مع بلعمري لضمه لتدعيم دفاعات الأهلي في الشتوية، ولكن المفاوضات لم تنجح بسبب رفض نادي ليون التخلي عنه في هذا التوقيت والتمسك باستمراره حتى نهاية الموسم.

وأشارت بعض التقارير أيضًا إلى أن هناك بند في اتفاق بين بلعمري ونادي الشباب قبل رحيله، تتضمن دفع مبلغ مالي كبير حال انضمامه لأي نادي سعودي عقب رحيله عن الليوث.

تطورات مفاوضات الأهلي مع بلعمري

كشفت صحيفة "fennecfootball" الفرنسية، أن بالفعل هناك عرضًا في الوقت الحالي من الأهلي لضم بلعمري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الدفاعات قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن العرض وصل إلى مبلغ مالي 4 ملايين يورو كراتب سنوي على اللاعب من أجل إقناعه بالانضمام للراقي في انتقالات الصيف.

أسباب اقتراب بلعمري من الرحيل عن ليون

ابتعاد جمال بلعمري عن المشاركة مع ليون الفرنسي بشكل كبير خلال الموسم الجاري هو سبب اقتراب رحيله عن الفريق حيث يسعى اللاعب الظهور استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2021 رفقة الجزائر.

بلعمري لم يشارك مع ليون في الموسم الحالي سوى في 6 مباريات فقط بواقع 143 دقيقة وكان حبيس مقاعد البدلاء، حيث يأتي في الخيار الرابع بترتيب المدافعين.

من هم منافسين الأهلي على الصفقة؟

جمال بلعمري يمتلك الكثير من القدرات تجعله هدفًا للكثير من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصًة مع رحيله الوشيك من أولمبيك ليون مع نهاية الموسم الجاري.

ويجد بلعمري اهتمام كبير من أندية لوريان ونيس ومونبيليه في فرنسا أيضًا، وهو ما يجد الأهلي فيهما منافسين أقوياء على الصفقة خلال الصيف المقبل.

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