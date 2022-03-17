تفاصيل صادمة .. بوجبا يكشف السطو على منزله في وجود أطفاله!

أكد الفرنسي بول بوجبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تعرض منزله للسرقة أثناء خوضه لمباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

بوجبا لعب آخر 23 دقيقة في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" وانتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، ليودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر.

وأثناء المباراة، تعرض منزل بوجبا لاقتحام من قبل بعض اللصوص، والصادم أن أطفاله كانوا نائمين في المنزل، لكن لم يصبهم أذى.

ونشر بوجبا بيانًا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي طلبًا للمساعدة، وعرض مكافأة لكل من لديه فكرة لمساعدته.

ماذا قال بوجبا؟

وجاء في البيان الذي نشره الدولي الفرنسي: "الليلة الماضية، تحقق أسوأ كابوس لعائلتنا عندما تم اقتحام منزلنا والسطو عليه بينما كان أطفالنا ينامون في غرفة نومهم".

وأضاف: "كان اللصوص في منزل لمدة تقل عن خمس دقائق، في ذلك الوقت أخذوا شيئًا أكثر قيمة من أي شيء لدينا في منزلنا، إحساسنا بالأمن والأمان".

وتابع: "حدث هذا خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الليلة الماضية عندما علموا أننا لن نكون في المنزل".

واختتم بوجبا: "هرعت أنا وزوجتي إلى المنزل غير مدركين ما إذا كان أطفالنا آمنين وسالمين، بصفتي أبًا، لا يوجد شعور أسوأ في هذا العالم من عدم التواجد هناك لحماية أطفالك، أتمنى مخلصًا ألا يشعر أي شخص بما شعرت به الليلة الماضية".

ما هو رد يونايتد؟

صحيفة "manchester evening news" الإنجليزية تؤكد أن مانشستر يونايتد يعمل مع اللاعبين للحفاظ على تعزيز أمن منازلهم، منذ تعرض فيكتور ليندلوف وعائلته لحادث مماثل في وقت سابق من المنزل.

ومن جانبه، أصدر النادي الإنجليزي بيانًا لدعم بوجبا، جاء فيه:"الجميع في مانشستر يونايتد يفكر في بول بوجبا وعائلته بعد حادث في منزل لاعب الوسط يوم الثلاثاء، نرسل أطيب التمنيات إلى بول وعائلته في هذا الوقت العصيب".

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