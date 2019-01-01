تفاصيل حوار الخطيب وكهربا في تدريبات الأهلي

حوار خاص بين كهربا والخطيب في تدريبات الأهلي.

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي، حوارًا بين محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، ومحمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، المنضم حديثًا لصفوفه.

الأهلي أعلن ضم محمود كهربا مؤخرًا لمدة 4 مواسم ونصف موسم، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع نادي أفيس البرتغالي.

الخطيب حرص على إجراء أكثر من حوار سريع مع عدد من لاعبي الأهلي، أبرزهم حسين السيد وأحمد الشيخ ورامي ربيعة، لمناقشة بعض الأمور التي تخص الفريق الأحمر.

ولكن الحوار الأطول كان بين محمود الخطيب وكهربا، وذلك على هامش التدريبات، بعد انضمامه لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي خلال الاستعداد لمواجهة بلاتنيوم

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الخطيب قام بالترحيب باللاعب كهربا، بعد الانضمام للنادي الأهلي، حيث طلب منه طي الماضي والتركيز فيما هو قادم، خاصة وأن الجميع يعول عليه الكثير، للمواصلة في الانتصارات وحصد البطولات محليًا وإفريقيًا.

كهربا وعد رئيس الأهلي ببذل أقصى جهد له، والالتزام التام مع الفريق، ليكون عند حسن ظن الجهاز الفني، ثم الحصول على الفرصة في أقرب وقت، لمساعدة فريقه ومواصلة الانتصارات وإسعاد الجماهير.

الأهلي يستعد لمواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل.