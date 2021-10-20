تفاصيل جديدة يكشفها فالبوينا في قضية اتهام بنزيما بالابتزاز الجنسي

بنزيما كان قد نفى التهمة ولكن فالبوينا لديه تفاصيل جديدة في القضية...

كشف ماثيو فالبوينا، لاعب منتخب فرنسا السابق، عن تفاصيل جديدة، في قضية الابتزاز الجنسي التي يُحاكم عليها، كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، ومنتخب فرنسا الحالي.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015، عندما تعرض فالبوينا إلى عملية ابتزاز من مجهولين ومطالبات بدفع مبلغ من المال، وإلا سيتم نشر مقطع جنسي له، وشجع بنزيما زميله السابق على أن يدفع المبلغ المطلوب.

وبسبب ما حدث تم استبعاد بنزيما من المنتخب الفرنسي، تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان، لفترة طويلة، حتى عاد للمشاركة مع الديوك الفرنسية من جديد في الصيف الماضي.

وشهد صباح اليوم الأربعاء، جلسة جديدة أمام القضاء الفرنسي، بشأن القضية الشهيرة، ولكن غاب عنها كريم بنزيما، وحضرها فالبوينا الذي كشف عن حديث دار بينه وبين كريم في تلك الفترة.

ماذا قال فالبوينا في المحاكمة؟

شرح فالبوينا، دوافعه في إبلاغ السلطات بشأن أزمة الابتزاز، وقال: "كرة القدم هي حياتي وكنت أعلم أنه إذا ظهر هذا الفيديو، سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لي مع المنتخب الفرنسي".

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وأضاف: "عندما أخبرني بنزيما أنه يريد التحدث معي في ذلك الوقت لم أكن أتوقع أن يكون بشأن هذا الأمر، وعندما أجريت معه تلك المحادثة خرجت من الغرفة وأنا في حالة صدمة كبيرة، شعرت بأنه يريد أن التقي بشخص من المفترض أن يقوم بدور الوسيط بيني وبين المجهولين، كريم كان مصرًا على هذا".

وتابع: "لقد مرت ست سنوات على تلك الحالة، إنه لأمر مخز ولكن هذا هو الحال".

ما العقوبة التي يمكن أن يواجهها بنزيما؟

إذا ثبتت المحاكمة التي تستمر لمدة أسبوع، تهمة الابتزاز على مهاجم ريال مدريد، فمن الممكن أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، كما سيتم تغريمه غرامة مالية قدرها 75 ألف يورو.