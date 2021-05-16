تفاصيل اللقاء بين أليجري وريال مدريد.. رغبة جامحة تنتظر قرار بيريز!

هل يتولى المهمة؟

تتوالى الأنباء عن المدير الفني الجديد لريال مدريد، وهذه المرة خرجت تقارير تتحدث عن وجود لقاء جمع بين مسؤولي النادي الملكي ومدرب يوفنتوس السابق، ماسيميليانو أليجري.

وكان زين الدين زيدان قد ألمح بصورة غير مباشرة إلى مغادرته لريال مدريد بنهاية هذا الموسم، ووفقًا لمصادر جول، فإن الدولي الفرنسي أخبر لاعبيه بالفعل الرحيل الأسبوع المقبل.

من ضمن الأسماء المقترحة لخلافة زيزو في سانتياجو برنابيو كانت ماسيمليانو أليجري، والجديد بحسب الصحفي "فابريزيو رومانو" هو اللقاء الذي جمع الإيطالي بإدارة فلورنتينو بيريز.

ما هو موقف أليجري من تدريب ريال مدريد؟

بحسب الأنباء، فإن التواصل بين أليجري وريال مدريد ليس جديدًا، بل إنه متواجد منذ شهر مارس الماضي، حيث أرادت الإدارة معرفة رغبته بوضوح في الوصول إلى العاصمة الإسبانية من عدمه.

المؤكد وفقًا لرومانو هو أن أليجري قد اجتمع مع مسؤولي ريال مدريد هذا الأسبوع، وأن قراره واضح للغاية وهو أنه سيوافق على عرض النادي الإسباني حال وصوله إليه.

رغبة أليجري في تدريب اللوس بلانكوس تُرجمت إلى أرض الواقع من خلال رفضه لعديد من العروض التي وصلت له مؤخرًا من قبل أندية إيطالية، وذلك فقط انتظارًا لريال مدريد.

يمكن تلخيص موقف أليجري من تدريب ريال مدريد فيما نعته الصحفي الإيطالي بأنه قد جعل الريال "أولويته" في المرحلة المقبلة من مسيرته.

من هم منافسو أليجري على تدريب ريال مدريد؟

أمر مدرب ريال مدريد الجديد بات في يد الرئيس فلورنتينو بيريز في الأيام القادمة، فلا يُعد أليجري هو الوحيد الموجود على طاولة الإدارة الملكية حاليًا.

ووفقًا للتقرير نفسه، فقائمة المرشحين لخلافة زيدان تحمل اسم راؤول جونزاليس، الذي يشرف حاليًا على تدريب ريال مدريد كاستيا.

كما وجبت الإشارة إلى أن بعض الصحف طرحت إمكانية عودة كارلو أنشيلوتي الميرينجي مجددًا، مع طرح اسم مدرب منتخب ألمانيا الحالي يواخيم لوف أيضًا.

كيف كانت مسيرة أليجري التدريبية؟

ويصنف أليجري كأحد أفضل المدربين في العالم على الرغم من حقيقة أنه لم يشرف على تدريب أي فريق في آخر عامين منذ تركه تدريب يوفنتوس.

المدرب الإيطالي تمكن من تحقيق لقب الدوري الإيطالي مع ميلان، كما حقق الثنائية المحلية مع يوفنتوس في 4 مرات متتالية، مع 6 ألقاب للكالتشيو إجمالًا.

ونجح البالغ من العمر 53 عامًا في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس في مناسبتين، غير أنه هُزِم في كليهما على يد برشلونة وريال مدريد.

وكان أليجري هدفًا للعديد من الأندية الكبرى في العالم في آخر سنتين على رأسهم مانشستر يونايتد وتشيلسي وكذلك باريس سان جيرمان.

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