تفاصيل اتفاق الهلال مع ميشيل، وخطوة تفصل إتمام الصفقة

كشف الصحفي جوليو ميجيل نيتو المزيد من التفاصيل حول مفاوضات الهلال مع ميشيل نجم فلامنجو، مشيرًا خلال حسابه على تويتر أن خطوة واحدة باتت ناقصة لإتمام الصفقة المنتظرة في سوق الانتقالات الشتوي.

الهلال يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية، ويسعى النادي لدعم الفريق بلاعب أو لاعبين أجنبيين قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، إذ يدور الحديث عن استهداف ميشيل وقُرب التعاقد مع أنتوني موديست مهاجم كولن الألماني.

ما هي تفاصيل اتفاق الهلال مع ميشيل؟

الصحفي البرازيلي أكد أن الأمور منتهية تمامًا بين الهلال واللاعب صاحب الـ25 عامًا، إذ توصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقد يمتد لـ3 مواسم قادمة ويتضمن حصول ميشيل على 250 ألف دولار أمريكي شهريًا، بما يُساوي 3 ملايين دولار سنويًا.

وأكد نيتو أن الخطوة المتبقية لحسم الصفقة نهائيًا هي موافقة فلامنجو على العرض السعودي، بعدما كان قد رفض العرض الأول البالغة قيمته 8.25 مليون دولار.

كانت عدة مصادر برازيلية وسعودية قد تحدثت عن إصرار الهلال ضم اللاعب قبل مونديال الأندية وعزمه تقديم عرض جديد بهدف إقناع فلامنجو بقبول التخلي عنه جناحه الأيسر.

من هو ميشيل هدف الهلال في يناير؟

ميشيل بدأ مسيرته الكروية مع جويانيسا ومن ثم انتقل عام 2017 إلى جوياس وأخيرًا في يناير 2020 إلى فلامنجو في صفقة كبيرة في الدوري البرازيلي.

الموسم الأول للجناح الأيسر القادر على اللعب في اليمين كان صعبًا، إذ لم يُسجل أي هدف في 20 مباراة من الدوري البرازيلي و5 مباريات من كأس ليبرتادوريس، لكن عام 2021 شهد انفجار اللاعب مع ناديه.

بداية الدوري البرازيلي 2021 كانت صعبة لميشيل كذلك، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تطورًا وتحسنًا ملفتًا في مستواه، حتى أصبح من العناصر الأساسية في الفريق وساهم في احتلاله المركز الثاني في الدوري خلف البطل أتلتيكو مينيرو.

لعب ميشيل 35 مباراة في الدوري البرازيلي سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 5، كما خاض 8 مباريات في كأس ليبرتادوريس سجل بها هدفًا واحدًا.

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