النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تفاريس: أنا والسومة نشكل ثنائي جيد ولولا زملائي ما تألقت

آخر تحديث
التعليقات()
مهاجم منتخب الرأس الأخضر يعلق على تألقه وتسجيل لخمسة أهداف في مباراة واحدة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

وجه ديجانيني تفاريس، مهاجم فريق أهلي جدة، الشكر إلى جميع زملائه بالفريق، بعد المستوى الرائع الذي ظهر به خلال مباراة فريقه أمام أحد.

مهاجم الأهلي قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "كنا نحتاج إلى الفوز، ولولا زملائي ما قدمت هذا الأداء".

وعن منافسته في قائمة هدافي الدوري السعودي، قال تفاريس:"المهم أن نساعد الفريق، وعمر السومة لاعب جيد ونشكل ثنائي جيد، والمنافسة دائمًا جيدة وشيء صحي للفريق".

اختيارات المحررين

واختتم تفاريس تصريحاته قائلًا: "أشكر الجماهير على دعمي، وتأقلمت بسرعة لأنني دائمًا خارج بلادي، وعلاقتي بلاعبي الأهلي جيدة".

تفاريس سجل خمسة أهداف، في فوز فريقه الأهلي على أحد بخمسة أهداف مقابل هدف، كأول لاعب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يحقق هذا الرقم.

الموضوع التالي:
النصر الإماراتي يتعاقد مع البرازيلي دوترا من كورينثيانز البرازيلي
الموضوع التالي:
بيلسا يعترف بإرسال أحد جواسيسه لمراقبة تدريبات لامبارد مع ديربي
الموضوع التالي:
جيلبرتو يوجه رسالة لمحمد محمود عقب إصابته
الموضوع التالي:
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد النجوم في كأس خادم الحرمين الشريفين
الموضوع التالي:
جاتوزو: باكيتا لاعب برازيلي بعقلية أوروبية
إغلاق