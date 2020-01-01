تغيير موعد سوق الانتقالات وتخفيض الأجور- أبرز اقتراحات فيفا لأزمة كورونا

الحل الوحيد لمواجهة الأزمة الراهنة..

يعكف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تغيير موعد سوق الانتقالات الصيفية المقبلة حتى يتماشى مع الأزمة الراهنة التي تواجهها الأندية حول العالم بسبب فيروس كورونا.

وتتوقف الدوريات في كافة أنحاء العالم بسبب كورونا مع عدم وضوح رؤية موعد العودة واستكمالها، ولكن الأكيد أن الجميع يود أن يُنهي منافساته قبل 30 يونيو بسبب الميركاتو.

بعض الأندية ينتهي عقود لاعبيها يوم 30 يونيو وبالتالي يصير من حق اللاعب الانتقال حيثما شاء من دون مقابل، ومع عدم انتهاء الموسم، سيشكل الأمر ضربة كبيرة لأغلب الفرق حينها.

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فريق عمل فيفا أقدم على إنشاء وثيقة بشأن مقترحات وقرارات تُقلل من الآثار المدمرة لكورونا، وقد تم تسريب بعض محتوياتها ومنها الرأي الغالب في أزمة الميركاتو.

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الفيفا سيقوم بتمديد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم، أي أن أي لاعب أو مدرب ينتهي عقده في 30 يونيو سيستمر مع فريقه بصورة طبيعية حتى ينتهي الموسم الكروي بانتهاء الدوري والكأس في الدولة المعنية بموعده الجديد.

هذا إلى جانب "في حالة تداخل المواسم أو فترات التسجيل ولم يجري الاتفاق بين الأندية، تكون الأولوية للنادي السابق بأن يستكمل اللاعب الموسم معه بالقائمة الأصلية من أجل الحفاظ على نزاهة البطولات المحلية.".

كما تم مناقشة أمر رواتب اللاعبين والمدربين، حيث يتواجد اقتراح بأن يتدخل فيفا من خلال صندوقها للاعبين المحترفين الذي تم إنشاؤه حديثًا للمساعدة في مواجهة أي صعوبات تواجهها الأندية.

حثت الوثيقة كافة الأطراف على العمل سويًا من أجل إيجاد الصياغة الأفضل فيما يتعلق بالرواتب، وهو الموجود بالفعل في اللحظة الراهنة في أغلب أندية العالم، فاللاعبون يقللون من رواتبهم بالاتفاق مع الإدارات في ظل إيقاف النشاط.