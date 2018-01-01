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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تغيير منتظر في تشكيل الأهلي أمام الوحدة

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أبدى اللاعب عمر السومة جاهزية تامة للمشاركة في لقاء الغد بعد عودته من معسكر منتخب بلاده

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير مقربة من النادي الأهلي السعودي عن رغبة المدير الفني الأرجنتيني بابلو جويدي في أجراء تغيرات طفيفة في قائمته الأساسية أمام نادي الوحدة.

ويلتقي الأهلي غداً الجمعة أمام نادي الوحدة في ختام مباريات الدور الأول من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر أن يقوم جويدي بإشراك الثنائي باولو دياز المدافع التشيلي واللاعب أليكسيس المدافع الإسباني سوياً في متوسط خط الدفاع.

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وفي نفس الصدد أبدى اللاعب عمر السومة جاهزية تامة للمشاركة في لقاء الغد بعد عودته من معسكر منتخب بلاده والتحاقه بالتدريبات منذ أول من أمس.

 ومن المقرر أن يغادر اللاعب بعد المباراة مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للالتحاق مجددا ببعثة منتخب بلاده.

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