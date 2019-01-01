تغيير قواعد إيقاف لاعبي الدوري السعودي في الموسم الجديد

تقارير صحفية تكشف أن الإيقاف لن يكون بعد الحصول على ثلاث إنذارات وسيتم تمديده للإنذار الرابع.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم عن تغييرات كبيرة في قوانين إيقاف اللاعبين بالدوري السعودي عقب الحصول على الإنذارات خلال مباريات البطولة.

جاء هذا في مسودة لائحة البطولة التي أرسلتها لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين للأندية الـ ١٦ المشاركة بها.

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ووفقًا لتلك المسودة فلن يتم إيقاف أي لاعب يحصل على ثلاث إنذارات في ثلاث مباريات متفرقة بالدوري السعودي وسيتم تمديد ذلك العدد.

وسيرتفع عدد البطاقات الصفراء للمباراة الرابعة حتى يتم إيقاف اللاعب لمدة لقاء واحد فقط نظير تراكم الإنذارات عليه من الجولات السابقة.

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ويأتي ذلك القرار عقب أن ارتفع عدد الفرق المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي من ١٤ لـ ١٦ دون أي تغييرات طرأت في العام الأخير.

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أشارت لإمكانية زيادة عدد فرق الدوري هذا الموسم أيضًا لكن تم نفي الأنباء رسميًا بصدور جدول الموسم الجديد قبل ساعات.