تغييران في تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

مواجهة قوية للزمالك أمام وادي دجلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على دجلة من أجل استكمال مشوار البطولة المحلية بالحصول على الثلاثة نقاط وتفادي المفاجآت.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالسلام

الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – يوسف أوباما

الهجوم: محمود كهربا – عمر السعيد – أحمد سيد زيزو