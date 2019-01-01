تغييرات في تشكيل الزمالك أمام النجوم.. أحداد وبو طيب أساسيان
أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره النجوم، بعد قليل على ملعب "بتروسبورت".
ويلعب الزمالك أمام النجوم، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز، في ظل سعي الزمالك للحفاظ على القمة والابتعاد بها.
ويغيب عن الزمالك أمام النجوم كلًا من طارق حامد ومحمود كهربا بسبب الإيقاف وحمدي النقاز بسبب الإصابة بالتواء في كاحل القدم.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش
الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام
خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – حميد أحداد
الهجوم: عمر السعيد – خالد بو طيب
احذروا غضب الطليان👇— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019
◀️ بعثة فريق كالياري تم إحتجازها من جانب بعض المزارعين احتجاجًا على رفع أسعار الحليب.
⬅️المزارعون طلبوا تضامن من لاعبي الفريق، وإلا لم يتم السماح لهم بالسفر إلى ميلان.
⬅️ما حدث بالفعل هو قيام نيكولو باريلا لاعب الفريق بسكب الحليب، من أجل السماح بالمغادرة. pic.twitter.com/W7MwdA4Pgl