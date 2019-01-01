تغييرات في تشكيل أهلي جدة أمام الاتفاق

أهلي جدة يسعى للفوز في لقاء الاتفاق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن نية برانكو المدير الفني لأهلي جدة بالدفع بياسر المسيليم في حراسة المرمى بسبب غياب العويس.

وكان العويس قد غاب عن مران الفريق عقب مباراة العدالة في الجولة الأولى بسبب ظروف شخصية لحارس المرمى وحصل على موافقة من الإدارة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن برانكو ينوي أيضًا إشراك عبدالله الحسون كظهير أيمن بدلًا من سعيد المولد.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز على الاتفاق في لقاء الغد ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستقام على ملعب الأمير "محمد بن فهد" بالدمام.

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وأشارت التقارير أن برانكو سيعمل بكل قوته وخطته من أجل الفوز في هذه المباراة لأنها حاسمة في مصيره مع الأهلي خلال الموسم الحالي.