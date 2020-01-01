تغييرات خططية وتجربة كل الأسماء .. هل استقر جوارديولا على خطة مباراة ريال مدريد؟

استعراض لأهم أفكار جوارديولا..

لم يكن فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد بهدفين لهدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بشهر فبراير الماضي، متوقعًا إلى حد كبير قياسًا بتجربة السيتيزنس الأخيرة على الصعيد الأوروبي وبالنظر إلى قوة الملكي القارية تحت قيادة زين الدين زيدان في ثلاث نسخ توّج بطلًا لها بدون منازع.

لكن هذه المباراة ربما كانت إشارة إلى أن بيب جوارديولا بدأ يعي دروس الماضي جيدًا، فالأزمة الكبرى التي واجهت الفيلسوف في تجربته مع السيتي الأوروبية تحديدًا كانت المباريات خارج الديار، التي دائمًا ما لعب خلالها بفلسفة زائدة وبأسلوب ينعته البعض بـ"العقيم" الغير مجدي.

الآن يستعد السيتي لاستقبال ريال مدريد في ظروف استثنائية على ملعب الاتحاد بمباراة الإياب، والنادي الإسباني في حالة مميزة للغاية بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني، إلى جانب أن كتيبة زين الدين زيدان لم تتلق أي هزيمة ولم تفقد أي نقاط منذ العودة من توقف كورونا الطويل.

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في الوقت نفسه فإن السيتي عانى من بعض التعثرات على الصعيد المحلي آخرها انتكاسة الخروج من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على يد آرسنال، ما طرح أسئلة كثيرة حول إمكانية قيام الريال بعودة تاريخية من قلب إنجلترا، لكن هل يكون لجوارديولا رأي آخر؟

خطط وأفكار جديدة

على الرغم من سلبية بعض النتائج للسيتي محليًا، لكن الواقع أن جوارديولا استخدم مباريات الدوري الإنجليزي لتجريب بعض الخطط والأفكار في سبيل الاستعداد الأمثل لمباريات دوري أبطال أوروبا.

بالنظر إلى مباريات السيتي، نجد أن جوارديولا اعتمد في بعضها على محور ارتكاز وحيد وهو جوندوجان وبجواره كيفن دي بروينه، وفي مباريات أخرى اعتمد على ثنائي ومن أمامه دي بروينه، كما أقدم على اللعب بثلاثة مدافعين وفي بعض الأحيان الأخرى أربعة.

حتى فكرة المهاجم الوهمي بعد إصابة سيرخيو أجويرو عمل على تجريبها، وفكّر في الاعتماد على رياض محرز أو فيليب فودين على الأطراف، أفكار كثيرة كانت في ذهن جوارديولا، وكانت مباريات البريميرليج التي من الناحية العملية ليس لها قيمة كبيرة، أداة فعالة لتجريبها.

غياب راموس وفكرة المهاجم الوهمي

في مباراة الذهاب، لعب جوارديولا بطريقة 4-3-3 وبفكرة المهاجم الوهمي بوضع جابرييل جيسوس في الجبهة اليُسرى لتفريغ العمق لدي بروينه، الأمر الذي جعل دفاع ريال مدريد مكشوفًا يعتبر وشكل خطورة في أغلب أوقات المباراة على مرمى تيبو كورتوا.

ومع غياب سيرخيو راموس بسبب البطاقة الحمراء عن مباراة الإياب، تُطرح العديد من الأسئلة حول فكرة نقل اللعب كله إلى العمق والضغط لاستغلال تواضع إيدير ميليتاو والاندفاع الهجومي المتوقع للريال، وبالتالي تغيير مفاجأة الذهاب؟ أم أن الأفضل الاستمرار بنفس النسق؟

من الأمور البديهية أيضًا أن جوارديولا لن يكرر فكرة الاعتماد على جوندوجان وحده كارتكاز ومن أمامه دي بروينه، فبهذه سيخسر منتصف الملعب لثلاثي الريال القوي، وهي المعركة الأهم في المباراة.

المهاجم الوهمي فكرة نجحت كثيرًا، لكن غياب راموس قد يغري جوارديولا للضغط بصورة مختلفة ومفاجأة زيدان، فبدلًا من الاعتماد على الأطراف ومنح المساحات للعمق، لماذا لا يفكر في العكس خصوصًا وأن كل العوامل تسهل كثيرًا من هذه المهمة.

القلق الوحيد هو الماضي

القلق الوحيد من مانشستر سيتي هو جوارديولا نفسه، فعندما يكون مطلوبًا من فريق جوارديولا الدفاع لا الهجوم، يبدأ الخلل هنا في الظهور.

على مدار الثلاثة مواسم الماضية، كانت الأزمة الكبرى لجوارديولا مباريات خارج الديار، التي يدخلها بغرض اللعب بسلبية وليس الدفاع أو الهجوم، فهل تعود هذه الفكرة إلى ذهنه مجددًا؟

مُحيت الفكرة من ذهن جوارديولا في مباراة سانتياجو برنابيو، لكن مع اختلاف الأوضاع، هل تعود الفكرة مرة أخرى إلى ذهنه ولكن داخل ملعب الاتحاد هذه المرة؟ هنا ستكون الطامة الكبرى، مباراتا ليفربول وتوتنهام لا يزالا في الذاكرة حتى الآن.

هل استقر جوارديولا على خطته أمام ريال مدريد؟

لا يمكن الجزم بشيء مع مدرب مثل جوارديولا، لكن الأكيد أن جوارديولا لن يدخل المباراة للدفاع، والأكيد أنه يعي جيدًا أن زين الدين زيدان يُيّقن أزمات الدفاع لدى السيتيزنس وآلية الاختراق بالترسانة الهجومية التي يمتلكها.

مُنحت الفرصة لجوارديولا على مدار الشهرين الأخيرين لتجربة كل الخطط الممكنة، نجح البعض وفشل البعض، إنها ميزة كبيرة للفيلسوف من شأنها أن تمنح الجماهير الطمأنينة بأنه سيتخذ القرار المثالي لتشكيل فريقه أمام الريال.