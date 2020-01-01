تغييرات جديدة في استخدام تقنية الفيديو بالدوري الإنجليزي الممتاز

من المنتظر أن يتم تطبيق تلك التغييرات هذا الأسبوع

تم تأكيد التغييرات الجديدة، التي ستطرأ على تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي، في القرارات الخاصة بالبطاقات الحمراء.

تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي كان يتم استخدامها بشكل مختلف عن باقي الدوريات، فالحكام لا يذهبون للشاشة لاتخاذ القرار، بكل كانوا يعتمدون على رأي حكم الفيديو.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت، فإنه بداية من مباريات الأسبوع الجديد في البريميرليج، سيستخدم الحكام الشاشات لاتخاذ القرارات الصحيحة.

وأكدت صحيفة التايمز، أنه على الحكام استخدام شاشات العرض، قبل منح البطاقات الحمراء، للتأكد من صحتها منعاً للقرارات الجدلية التي ظهرت في أكثر من مناسبة هذا الموسم.

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ومن المنتظر أن تنطلق مباريات الأسبوع الـ 22 من البريميرليج، صباح غد السبت بمباراة توتنهام وواتفورد، وتكون قمة الجولة مساء الأحد بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر حالياً ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بعد لعب 21 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.