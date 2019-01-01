تغييرات إيمري المتكررة تثير الحيرة في أرسنال

موسم المدفعجية مهدد بالانهيار في الأسابيع القادمة

يدخل أرسنال في أزمة محتدمة خلال الأسابيع الأخيرة من الموسم، بسبب التغييرات المستمرة للمدرب الإسباني أوناي إيمري.

المدفعجية خسروا آخر 3 مباريات لعبوها بالدوري الإنجليزي، أمام كل من كريستال بالاس، ولفرهامبتون وأخيراً ليستر سيتي.

لويس سواريز: ليفربول يلعب مثل برشلونة، لا أرى اختلافًا كبيرًا بينهما

صحيفة "تيليجراف" البريطانية، أكدت أن بعض القرارات التكتيكية التي اتخذها إيمري في الفترة الأخيرة، أربكت نجوم فريقه بشكل واضح.

وأشارت إلى أن الواقعة الأبرز كانت بإشراك كارل جينكنسون، محمد النني وماتيو جيندوزي، في المواجهة الهامة ضد كريستال بالاس، والتي خسرها المدفعجية 3/2، لتضعف حظوظهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أن هذه المباراة بالتحديد قد تكلف إيمري انهيار موسمه بالكامل، وربما فقدان ثقة اللاعبين فيه بشكل مبكر.

وكيله: موقف بيل تجاه ريال مدريد لم يتغير

وعلى جانب آخر تسعى إدارة أرسنال لتعيين مدير رياضي جديد في أسرع وقت ممكن، لمساعدة الإسباني في تدعيم الفريق بسوق الانتقالات الصيفي.

ويستعد أرسنال بعد غد الخميس، لواحدة من أهم مواجهاته هذا الموسم، عندما يستضيف فالنسيا بذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.