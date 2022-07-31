تغريدة مثيرة .. حفظ قضية النصر ضد الاتحاد وحمدالله

القضية مازالت منظورة في الاتحاد السعودي

يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستحمل مفاجآت من العيار الثقيل فيما يخص قضية النصر ضد الاتحاد وإدارييه، حامد البلوي ومشعل السعيد، ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله.

الإعلامي خلف ملفي ألمح خلال تغريدة على تويتر إلى حفظ القضية، وقد وجه انتقادات لاذعة لهذا الاتجاه واصفًا الأمر بالنكتة القانونية.

أين وصلت قضية التسريبات بين النصر والاتحاد؟

النصر كان قد تقدم بشكوى ضد الاتحاد ومديره التنفيذي حامد البلوي ومدير الكرة مشعل السعيد متهمًا إياهم بالتواصل مع حمدالله خلال سريان عقده معه لتحريضه على التمرد وفسخ عقده والانضمام للعميد، وقد دعم شكواه بتسجيل صوتي يجمع اللاعب مع إداريي النادي الجداوي.

النصر فسخ عقد حمدالله في نوفمبر الماضي وانضم بعدها اللاعب إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، وبعد أسابيع من تألقه انفجرت قضية التسريبات ليبدأ منحنى أداء الهداف المغربي وفريقه بالانخفاض حتى خسرا صراع اللقب لصالح الهلال.

الاتحاد كان قد نفى صحة تلك التسجيلات في البداية، ومن ثم وبعد ثبوت صحتها رفض التعاون مع اللجنة بحجة أنها غير مختصة بالتحقيق في القضية لأنها ذات بُعد دولي ومنظورة في فيفا.

وقد عقدت اللجنة يوم الخميس الماضي جلسة استماع بحضور البلوي والسعيد لتقديم أقوالهم في القضية، لكن الثنائي أصر على عدم الرد لعدم اختصاص اللجنة في النظر بالقضية، وقد عادت اللجنة وخاطبت الاتحاد يوم أمس ومنحته مهلة حتى اليوم الإثنين لتقديم رده النهائي على ما اتهم به.

الاتحاد أرسل بالفعل ردًا قانونيًا على كل الاتهامات الموجهة له للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وقد قيل أنه يتضمن تفاصيل التفاهمات والاتفاقات بين الناديين حول انتقال حمدالله قبل نهاية عقده مع النصر، ومن المتوقع صدور القرارات المنتظرة خلال الأسبوع القادم.

الإعلامي سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر كشف عبر تويتر عن تغير كبير في سير القضية بعد شهادة شخصية اعتبارية لصالح الاتحاد والمهاجم المغربي، حيث قال "شهادة الشخصية الاعتبارية وصلت للجهة ذات الاختصاص وتضمنت كافة تفاصيل المفاوضات من البداية للنهاية، التسجيلات صارت أمرًا هامشيًا فخرج الهداف العربي الكبير منها مثل الشعرة من العجين".

وأضاف "شهادة الشخصية الاعتبارية تضمنت سماح النادي المنتقل منه (النصر) بمفاوضات الهداف العربي الكبير للنادي المنتقل إليه (الاتحاد)".

ماذا قيل حول تدخل تلك الشخصية الاعتبارية وحفظ القضية؟

الصحفي خلف ملفي وصف تلك الأخبار التي تتردد حول تدخل شخصية اعتبارية في القضية بالنكتة القانونية، منتقدًا تمامًا أن يُغلق هذا الملف بعد كل تلك الإجراءات والتحقيقات مع الأطراف المعنية.

إذ كتب عبر تويتر "ما يتردد حول قضية حمدالله والتسجيلات وأن (شخصية) اعتبارية ظهرت الآن لتبرئة طرف ما، أمر يُصنف (نكتة قانونية)!! هل يعقل بعد هذا الماراثون من التقاضي والاستدعاءات، (تُحفظ القضية) باتصالات شرفية، وتذهب (الإجراءات الرسمية) هباءً منثورا؟! ننتظر!!".

قضية النصر ضد الاتحاد وإدارييه وحمدالله بدأت في إبريل الماضي ومازال الجميع بانتظار الحكم النهائي من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين والمتوقع صدوره هذا الأسبوع، فيما هناك لدى فيفا قضية أخرى بين النصر والهداف المغربي خاصة بفسخ عقده من جانب واحد في نوفمبر الماضي.