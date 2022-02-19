“تعويض صلاح بنجم وست هام لن يجدي نفعًا"

رفض نجم ليفربول السابق جون بارنس فكرة تعاقد النادي مع جارود بوين ليكون خليفة محمد صلاح في أنفيلد بالسنوات المقبلة.

مستقبل صلاح مع ليفربول لا يزال معلقًا بعدما لم يتوصل إلى اتفاق مع الريدز لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وطُرحت فكرة التعاقد مع بوين من قبل الصحف مؤخرًا ليكون خليفة المصري، بعد التألق مع وست هام هذا الموسم.

بارنس عقّب على ذلك بقوله "إنه يلعب لفريق من بين الأربعة أو الخمسة الأوائل في الدوري الإنجليزي، لذلك فهو يلعب في القمة اعتبارًا من الآن".

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كما أضاف "بوين لن ينضم إلى ليفربول ولن يعوض صلاح، إنه لاعب من نوع مختلف عن مو، لن يسجل 30 هدفًا في الموسم".

وأتم "من حيث موهبته هل يمكنه اللعب مع كبار الدوري الإنجليزي؟ بالطبع".

بوين البالغ من العمر 25 عامًا سجل 12 هدفًا في 35 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، بجانب صناعته لـ11 آخرين.