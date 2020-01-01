لتعويض تياجو .. بايرن ميونخ فكر في نجم ريال مدريد

المفاوضات توقفت منذ اللحظة الأولى

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية حقيقة محاولة بايرن ميونخ تعويض رحيل تياجو ألكانتارا نحو ليفربول بالتفاوض مع متوسط ريال مدريد فيديريكو فالفيردي في الانتقالات الصيفية.

وباع بايرن تياجو إلى ليفربول مقابل قرابة 30 مليون يورو بإضافة الحوافز بعد تبقي عام في عقده، وبعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

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"ماركا" كشفت أن الأسم الأول على القائمة لتعويض رحيل الإسباني صاحب الأصول البرازيلية كان اللاعب الشاب لريال مدريد بسبب إعجاب الإدارة البافارية به وتلائم أسلوب لعبه مع النادي.

وأضاف التقرير أن المفاوضات توقفت منذ اللحظة الأولى بسبب رفض اللاعب وناديه فكرة رحيله من الأساس، ورغبته في البقاء بإسبانيا.

نقطة أخرى جعلت بايرن ميونخ يتراجع عن التفاوض هو علاقته الممتازة مع النادي الملكي وسعيه للحفاظ عليها هكذا، ولذا قرر عدم التحدث مع اللاعب لعدم إحداث توتر بين الناديين.

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وسطع نجم اللاعب الشاب القادم من الأوروجواي الموسم الماضي في صفوف فريق زين الدين زيدان، ونجح في اقتحام التشكيل الأساسي.

وشارك فالفيردي بالموسم الحالي في جميع اللقاءات التي لعبها الفريق بالدوري، وسجل هدفاً.