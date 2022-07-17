تعليق مُطمئن من لجنة الكفاءة المالية على تحذيرات اتحاد اللاعبين وفيفا

فيفا واتحاد اللاعبين المحترفين كان قد حذر اللاعبين الأجانب من اللعب في الدوري السعودي

طمأنت مصادر من لجنة الكفاءة المالية الأندية السعودية حول السماح لها بتسجيل لاعبين جدد رغم حجم الديون الملزمة بها، كما علقت تلك المصادر بإيجابية على تحذيرات اتحاد اللاعبين المحترفين ولجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم اللاعبين الأجانب من اللعب في الدوري السعودي.

كان فيفا وفيفبرو قد أصدرا تقارير حذرا خلالها اللاعبين الأجانب في اللعب في عدد من الدوريات بينها الدوري السعودي، نتيجة المشاكل والقضايا الكثيرة لأنديته مع اللاعبين وعدم إيفاء تلك الأندية بالعقود والالتزامات المالية.

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وقد أصدرت فيفا مؤخرًا الكثير من القرارات النهائية ضد أندية سعودية مثل النصر والاتحاد والأهلي حتى وصل الأمر إلى منعها من قيد لاعبين جدد حتى تسديد الالتزامات المالية المطلوبة تجاه لاعبيها ومدربيها السابقين.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية نقلت عن مصادر من لجنة الكفاءة المالية تأكيدها أن الأندية المدينة بالأموال لن تُمنع من قيد اللاعبين الجدد في سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وذلك لوجود معايير حالية تقوم بدور فاعل في تخفيف الالتزامات المالية التي تواجه هذه الأندية.

وأشارت تلك المصادر للصحيفة إلى أن تحذير اتحاد اللاعبين المحترفين وتقرير لجنة الانضباط في فيفا ليس جديدًا بالنسبة للجنة الكفاءة المالية المطلعة بشكل كامل على قوائم الأندية وعقودها ومشاكلها.

وأكدت أن لجنة الكفاءة لن تُعلن عن قيود جديدة، لكن اتحاد كرة القدم السعودي يعتمد على إيجابيات قانون اللعب المالي العادل الذي سيتم تطبيقه بشكل كامل عام 2025 في ضبط إنفاق الأندية بحيث يُوازي مداخيلها المالية، موضحًا أن ذلك سيكون تدريجيًا حتى الوصول للتطبيق الكامل والإلزامي للقانون في 2025.

وأخيرًا أوضحت المصادر سر صمت المسؤولين في لجنة الكفاءة المالية على تقرير فيفا وتحذير فيفبرو بالقول "إن المسؤولين لن يكونوا ردات فعل وإنهم يعملون على معالجة الأخطاء في عقود الأندية وتلافيها مستقبلًا".

يُشار إلى أن الموسم الجديد من الدوري السعودي سينطلق في الـ25 من أغسطس القادم، وتعكف الأندية حاليًا على التعاقد مع أفضل المدربين واللاعبين لدعم صفوفها في الموسم القادم.