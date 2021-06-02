تعليق صارم .. حسين عبد الغني يكشف كواليس مشادة حمد الله ومينيزيس

حسين عبد الغني يتحدث عن كل ما يخص النصر

تحدث حسين عبد الغني، المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بنادي النصر، عن كل شيء يخص النادي، مما في ذلك أزمة المغربي عبد الرزاق حمد الله، وما وجده من البرازيلي مانو مينيزيس المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى بعض الأمور المهمة.

وكانت هناك أزمة في مباراة فولاد خوزستان الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، حدثت بين حمد الله ومدربه مينيزيس، بسبب اعتراض اللاعب على تغييره أثناء سير المباراة.

عبد الغني قال خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" المذاع عبر قناة العربية: "موسم النصر في بداياته غير جيد، وهذا ليس تقصيرًا من الاشخاص الموجودين، قد يكون بسبب ظروف".

المدير التنفيذي للنصر قال عن إخفاق فريقه في تحقيق لقب الدوري الموسم الحالي: "الأندية الكبيرة إذا لم تحقق الدوري، أعتقد أن موسمها غير مرضي".

الكشف عن تسريب مثير في عقد مينيزيس مع النصر

ويرى عبد الغني أنه ليس ملزمًا باستخدام التقنية في عمله، حيث قال: "مستحيل أن أدخل في مجموعة "واتس آب" مع اللاعبين لأن وجودي غير مفيد".

وردًا على ما تردد حول أن حمد الله لم يتعرض لعقوبة لما بدر منه، قال عبد الغني: "ما هي المصلحة أن نكشف عقوبات اللاعبين في وسائل الاعلام؟ .. وحمد الله بشر قد يخطئ والأهم أنه ظهر وأعتذر عما بدر منه".

هل عبدالرزاق حمد الله أكبر من أي شخص في نادي النصر؟ .. حسين عبدالغني يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/d3KGurV8Ds — العربية - في المرمى (@FilMarma) June 2, 2021

وواصل: "طُلب مني تقارير عن استمرار اللاعبين، وهناك تقارير فنية من المدربين عن اللاعبين الاجانب والسعوديين، و تحدثت مع المدرب عن اللاعبين الأجانب أو السعوديين وحاجة الفريق".

وكشف عبد الغني عن رأيه في مينيزيس، حيث قال: "في المباريات الآسيوية اتضحت لي شخصية المدرب مينيزيس، وتعامل بهدوء في مباراة السد، وأتمنى عدم الاستعجال بالحكم عليه لأنه تولى التدريب في ظروف صعبة".

واختتم حسين عبد الغني تصريحاته قائلًا: "لدينا أهدافًا بتحقيق جميع البطولات، لدينا هدف أكبر وهو تحقيق البطولة الاسيوية والمنافسة على البطولات".