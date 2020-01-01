تعطل حافلة الزمالك أثناء توجهها إلى "استاد القاهرة" ورحيل اللاعبين إلى منازلهم

قمة الأهلي والزمالك معرضة للإلغاء

أكدت قناة أون سبورت المصرية، منذ دقائق عن أزمة تعرض لها فريق الزمالك أثناء الاتجاه إلى استاد القاهرة لخوض مواجهة الأهلي.

كان الزمالك قد اعترض على خوض اللقاء رافضًا قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن لقاء السوبر الذي أقيم مؤخرًا.

وكشفت قناة "أون سبورت" المصرية، أن حافلة الزمالك تعرضت لعطل فني أدى إلى عدم قدرتها على الوصول إلى استاد القاهرة.

المزيد من الفرق

وأشارت القناة إلى أن اللاعبين قاموا بالرحيل إلى منازلهم، وقامت إدارة نادي الزمالك بتحرير محضر إثبات حالة بأن الظروف الجوية حالت دون وصول الفريق.

اقرأ أيضًا - كارتيرون: لا أعلم ما إذا كنا سنخوض القمة أم لا

وكان حكم اللقاء الليتواني قد أجل اللقاء لمدة 60 دقيقة بعد تأخر وصول حافلة نادي الزمالك إلى الملعب، من أجل إعطاء فرصة للفريق الأبيض للوصول.