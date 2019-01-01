تعرف على مجموعة الإمارات، مواعيد مبارياتها وقائمة اللاعبين في كأس الخليج 24

تعرف على قائمة المنتخب الإماراتي والمجموعة وموعد المباريات في بطولة كأس الخليج 24 التي تبدأ في 26 نوفمبر الجاري على الأراضي القطرية..

يستعد منتخب الإمارات لبطولة كأس الخليج 24 والمقرر لها أن تُقام على أراضي قطر في الفترة بين 26 نوفمبر 2019، الموافق 29 ربيع الأول 1441 هجريًا، و6 ديسمبر 2019، الموافق 9 ربيع الثاني 1441 هجريًا، ويدخل هذه البطولة وعينه على التتويج باللقب الذي خسره النسخة الماضية في النهائي على يد منتخب عمان بركلات الترجيح.

ولا يعيش المنتخب الإماراتي فترة جيدة هذه الأيام، حيث تلقى خساراتين في التصفيات المزدوجة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022 على يد منتخب تايلاند بهدفين لهدف ثم منتخب فيتنام بهدف نظيف، ليُصعِّب على نفسه عملية الوصول إلى الدور الثاني من التصفيات ويضع نفسه في مأزق قبل مواجهة ماليزيا وإندونيسيا المقبلتين.

لكن قبل أن ينظر المدرب بيرت فان مارفيك إلى التصفيات الآسيوية، سيبنغي عليه أن يضع عينه نصب التتويج بلقب كأس الخليج، والذي يُعد هدفًا أساسيًا لا يقبل النقاش، لا سيما وفي ظل الأحداث التي صاحبت المشاركة الإماراتية في البطولة.

منتخب الإمارات لم يكن ليشارك في البطولة لولا قيام الاتحاد الخليجي بدعوة جديدة له هو ومنتخب السعودية ومنتخب البحرين من أجل المشاركة، وقد لقيت هذه الدعوة موافقة الاتحادات المذكورة، لتقام البطولة بنظامها التقليدي من مجموعتين.

في هذا الموضوع سنرصد المجموعة التي وقعت فيها الإمارات في كأس الخليج بنسختها الرابعة والعشرين، مواعيد مباريات الأبيض، والقائمة التي أعلنها المدرب فان مارفيك للمشاركة في البطولة.

مجموعة منتخب الإمارات في كأس الخليج 24

أقيمت قرعة كأس الخليج 24 يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا، وقد أسفرت عن مجموعة متوازنة لمنتخب الإمارات، حيث حلّ في مجموعة منتخب قطر المستضيف.

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الآن نتعرف على المجموعة كاملة بالنسبة لمنتخب الإمارات..

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0 4 اليمن 0 0 0 0 0 0 0 0

موعد مباريات منتخب الإمارات في كأس الخليج 24:

المباراة التاريخ الساعة الملعب الإمارات - اليمن الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 21:00 بتوقيت السعودية

20:00 بتوقيت مصر ستاد عبد الله بن ناصر بن خليفة الإمارات - العراق الجمعة 29 نوفمبر 2019 17:30 بتوقيت السعودية

16:30 بتوقيت مصر ستاد خليفة الدولي الإمارات - قطر الإثنين 2 ديسمبر 2019 17:30 بتوقيت السعودية

16:30 بتوقيت مصر ستاد خليفة الدولي

قائمة منتخب الإمارات في كأس الخليج 24: