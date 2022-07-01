تعرف على لاعبين يمكنهم الانتقال إلى أي فريق بالمجان في ميركاتو 2022

مع بداية سوق الانتقالات الصيفية تعرف على لاعبين يمكنهم الانتقال إلى أي فريق بالمجان في ميركاتو صيف 2022....

انتهى موسم 2021-22، وانتهت معه عقود العديد من اللاعبين المميزين، الذين أصبح بإمكانهم الانتقال إلى أي فريق بالمجان في الفترة الحالية.

وتضم تلك القائمة العديد من اللاعبين المميزين، ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق مع فرقهم، بشأن تجديد العقد، سواء بسبب الاختلاف على المقابل المادي، أو من وجهة نظر فنية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على أبرز اللاعبين الذين انتهت عقودهم وبإمكانهم الانضمام إلى أي فريق بالمجان في الصيف الحالي.

من أبرز اللاعبين الذين يمكنهم الانتقال إلى أي فريق بالمجان في صيف 2022؟

هناك العديد من اللاعبين، يمكن التعاقد معهم في الصيف الحالي بالمجان، وعلى رأسهم بول بوجبا الذي انتهى عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنصرم، وكذلك عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، الذي لم يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع الفريق الكتالوني.