تعرف على لاعبين يمكنهم الانتقال إلى أي فريق بالمجان في ميركاتو 2022
انتهى موسم 2021-22، وانتهت معه عقود العديد من اللاعبين المميزين، الذين أصبح بإمكانهم الانتقال إلى أي فريق بالمجان في الفترة الحالية.
وتضم تلك القائمة العديد من اللاعبين المميزين، ولكنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق مع فرقهم، بشأن تجديد العقد، سواء بسبب الاختلاف على المقابل المادي، أو من وجهة نظر فنية.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على أبرز اللاعبين الذين انتهت عقودهم وبإمكانهم الانضمام إلى أي فريق بالمجان في الصيف الحالي.
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من أبرز اللاعبين الذين يمكنهم الانتقال إلى أي فريق بالمجان في صيف 2022؟
هناك العديد من اللاعبين، يمكن التعاقد معهم في الصيف الحالي بالمجان، وعلى رأسهم بول بوجبا الذي انتهى عقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المنصرم، وكذلك عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، الذي لم يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع الفريق الكتالوني.
اللاعب
الفريق السابق
بول بوجبا
مانشستر يونايتد
أندرياس كريستينسن
تشيلسي
كريستيان إريكسن
برينتفورد
خوان ماتا
مانشستر يونايتد
عثمان ديمبيلي
برشلونة
إيسكو
ريال مدريد
مارسيلو
ريال مدريد
فيليبي
أتلتيكو مدريد
عدنان يانوزاي
ريال سوسييداد
داني ألفيش
برشلونة
باولو ديبالا
يوفنتوس
فرانك كيسيه
ميلان
زلاتان إبراهيموفيتش
ميلان
أرتورو فيدال
إنتر
سمير هاندانوفيتش
إنتر
دافيد أوسبينا
نابولي
آنخيل دي ماريا
باريس سان جيرمان
سيسك فابريجاس
موناكو