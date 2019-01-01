تعرف على سر احتفال جوميس بهدفه في مرمى الترجي التونسي؟

الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

تمكن الفرنسي بافيتيمبي جوميس مهاجم الهلال السعودي ، من خطف الفوز لفريقه أمام الترجي التونسي ، في الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية .

جوميس شارك كبديل بسبب الإصابة التي يعاني منها، ولكن مشاركته أتت بثمارها سريعًا حيث سجل هدف الفوز بعد دخوله بـ9 دقائق فقط.

الهلال قدم مباراة أكثر من رائعة وسيطر بشكل كبير على مجريات اللعب حتى أتى هدف الانتصار، للتأهل إلى نصف نهائي البطولة المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

واحتفل جوميس بهدفه في مرمى الترجي، بالذهاب نحو فريق فلامينجو البرازيلي الذي كان حاضرًا في المباراة بقيادة مدربهم جيسوس مدرب الهلال السابق.

إقرأ أيضًا - مخاطرة لوشيسكو ومفاجأة جوميس وثلاثي الهجوم - أبرز ملامح فوز الهلال على الترجي

وتوجه جوميس بالحديث إلى جيسوس، مداعبًا المدرب البرتغالي، قبل اللقاء المرتقب بينهما ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية المقرر له الثلاثاء.

ونصف النهائي الثاني سيكون بين ليفربول الإنجليزي والفائز من مباراة اليوم بين السد و مونتيري المكسيكي، التي ستقام بعد قليل على نفس الملعب.