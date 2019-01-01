تعرف على حظوظ المنتخب الفلسطيني في الوصول إلى نهائي دور الستة عشر من كأس آسيا

الأماني مازالت قائمة للمنتخب الفلسطيني من أجل الوصول إلى الدور التالي من البطولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

مازالت الآمال قائمة للمنتخب الفلسطيني، في الوصول إلى دور الستة عشر من كأس آسيا، ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث.

ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بعد تعادله من سوريا في الجولة الأولي، ثم الأردن في الجولة الثالثة.

ويحتاج المنتخب الفلسطيني، انتهاء مباراتين فقط بالتعادل بأي نتيجة، من ضمن المباريات التالية في البطولة من اجل الصعود للدور القادم.

ويلعب منتخب قيرغيزستان أمام نظيره الفلبين، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة، بينما يواجه المنتخب اليمني نظيره الفيتنامي في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

ولحساب مباريات المجموعة الرابعة يلعب منتخب لبنان أمام كوريا الشمالية، وفي المجموعة الأخيرة يواجه عمان نظيره تركمنستان.

ويحتاج المنتخب الفلسطيني، إلى تعادلين فقط من الأربع مباريات السابقة لحجز مقعده في الدور القادم من كأس آسيا.