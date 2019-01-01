دانيلو: توقعت إقالة لوبيتيجي من ريال مدريد

تعرف على تصريحات دانيلو لاعب مانشستر سيتي بشأن نيمار وهازارد وريال مدريد

أكد دانيلو، لاعب مانشستر سيتي، أنّه توقع إقالة جولين لوبيتيجي من ريال مدريد، كما تحدث عن توقعاته بشأن انتقال إيدين هازارد ونيمار إلى الميرنجي.

دانيلو لعب لريال مدريد بين 2015 حتى 2017 ورحل إلى مانشستر سيتي.

وقال البرازيلي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ريال مدريد فريق عظيم تعلمت فيه امتلاك عقلية الفوز والبحث الدائم عن البطولات، ولكني رحلت للبحث عن فرصة للمشاركة في كأس العالم".

وتابع: "توقعت إقالة جولين لوبيتيجي من ريال مدريد لأن أفكاره تحتاج لوقت لكي تؤتي بثمارها وفي "سانتياجو برنابيو" لا تحصل على هذا الوقت".

لاعب مانشستر سيتي أكد أنّ إيدين هازارد، نجم تشيلسي، يمتلك الجودة للعب في ريال مدريد، كما تمنى انضمام نيمار إلى الملكي إلا أنّه أوضح لصعوبة الأمر لأن الأخير سعيد في باريس سان جيرمان.

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وعلّق على براهيم دياز بقوله: "لقد لعبت بجواره وشاهدت في التدريبات، إنّه لاعب مهاري وسريع ومن الصعب قطع الكرة منه، سوف يقدم الإضافة في ريال مدريد".

واختتم: "فينيسيوس جونيور يمتلك العقلية البرازيلية والمهارة العالية وهو مستقبل ريال مدريد. أما مدافع بورتو إيدير ميليتاو المرشح للملكي فهو صفقة ناجحة لإمكانية المميزة".

ريال مدريد قد ينهي سوق انتقالات يناير بضم ميليتاو على أن يأتي هازارد في الصيف.