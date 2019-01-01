تعرف على اختيارات جماهير "جول" للأفضل في الجولة التاسعة من الدوري السعودي

جماهير "جول" تختار الأفضل في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

انتهت الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بنتائج كبيرة ومثيرة بين الأندية المتنافسة على المراكز المختلفة.

واختارت جماهير "جول" خلال الساعات الماضية، الأفضل في الجولة من حيث أفضل لاعب وأفضل هدف، بالإضافة إلى تشكيل الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وخلال السطور التالية نرصد لكم اختيارات جماهير "جول" للأفضل في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تمكن نور الدين إمرابط لاعب النصر، من خطف أفضل لاعب في الجولة بتصويت جماهير "جول" من الثلاثي ليندر تاوامبا ودي فريدي وعبدالفتاح عسيري لاعب أهلي جدة.

وحصل المغربي على 46 % مقابل 31 % لتاوامبا و19 % لعسيري وأخيرًا 4 % من دي فريدي.

من هو اللاعب الأفضل في الجولة التاسعة من الدوري السعودي؟🤔 — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 2, 2019

وبالنسبة لأفضل هدف، حصل هدف تاوامبا مهاجم التعاون في مرمى الشباب، حيث استغل تقدم فاروق بن مصطفى حارس الليوث.

أفضل هدف في الجولة التاسعة من الدوري السعودي؟🤔 — موقع قول السعودي (@GoalSA) November 2, 2019

وأخيرًا بالنسبة لتشكيل الجولة من وجهة نظر جماهير "جول" فجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس "الأهلي"

الدفاع: خالد الغامدي "الفيصلي" – الخيبري "الفيحاء" – مايكون "النصر" – الحدادي "الاتفاق"

الوسط: بيتروس "النصر" – جوليانو "النصر" – دي سوزا "الأهلي"

الهجوم: نور الدين إمرابط "النصر" – عبدالرزاق حمدالله "النصر" – هيلدون "التعاون"