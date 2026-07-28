تعرض لإصابة خلال كأس العالم.. بايرن ميونخ سعيد بتشخيص صيباري!

يبدو أن نادي بايرن ميونخ يمكنه أن يتنفس الصعداء قليلاً فيما يتعلق بإسماعيل صيباري. وفقاً لما أوردته مجلة «كيكر»، حيث أجرى البطل الألماني الذي يحمل الرقم القياسي فحصاً للاعب الجديد وشخّص حالته على أنها تمزق في الألياف العضلية — في حين كان الحديث حتى الآن يقتصر على إصابة عضلية غير محددة بدقة.

وكان صيباري قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب المغربي خلال كأس العالم 2026، مما منعه من المشاركة في مباراة ربع النهائي التي خسرها فريقه أمام فرنسا. ومنذ ذلك الحين، ظل التشخيص غير واضح.

ويعتبر تمزق الألياف العضلية بمثابة خبر مطمئن إلى حد ما. ففي النهاية، كان من الممكن أن تكون إصابة هذا اللاعب الهجومي متعدد المواهب أسوأ بكثير. كما هو الحال مع لينارت كارل، على سبيل المثال، الذي تعرض لتمزق في الحزمة العضلية قبل انطلاق البطولة.

إسماعيل صيباري: هل سيعود في الوقت المناسب للمشاركة في كأس السوبر ضد بوروسيا دورتموند؟

لم يكن صيباري مدرجًا في الأصل ضمن خطط معسكر التدريب الحالي في تيجرنسي. وبدلاً من ذلك، يستعد في ميونخ لعودته، لينضم بعد جولة آسيا (من 1 إلى 8 أغسطس) إلى فريق المدرب فينسنت كومباني. وبذلك، قد يحتفل صيباري بظهوره الأول في مباراة رسمية مع بايرن ميونخ في 22 أغسطس في كأس السوبر ضد بوروسيا دورتموند.

وينطبق الأمر نفسه على كارل وسيرج جنابري الذي تعرض هو الآخر لإصابة مؤخرًا. أما بقية لاعبي المنتخب الألماني، ومن بينهم اللاعب الجديد ناثانيال براون والقائد مانويل نوير، فقد بدأوا التدريبات يوم الاثنين. كما يغيب عن معسكر التدريب بريان سرقسطة، المرشح للبيع، الذي لا يزال يعاني من إصابة في الركبة، ولذلك يبقى في مركز إعادة التأهيل .