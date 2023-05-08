"تعرضنا للقمع ولكن كفى، احترم عظمة الهلال" .. رسالة قاسية من مشجع لفهد بن نافل

المشجع فتح النار على بعض اللاعبين خاصة القائد سلمان الفرج

shahid

وجه أحد المشجعين الهلاليين الناشطين عبر تويتر رسالة قاسية وصادمة لرئيس الهلال فهد بن نافل عقب خسارة نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني، وقد امتدت ألسنة لهب انتقاداته اللاذعة إلى بعض اللاعبين وعلى رأسهم سلمان الفرج وسالم الدوسري.

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الهلال سيُحاول في الـ12 من مايو الجاري إنقاذ موسمه من الخروج دون أي ألقاب، إذ سيواجه الوحدة في نهائي كأس الملك بعدما خسر السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية وخرج من حسابات التنافس على دوري روشن.

المشجع "أبو خالد" نشر مقطع فيديو عبر المنصة الزرقاء هاجم به الرئيس بن نافل واتهمه بالمسؤولية الكاملة عما حدث للهلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أن قراراته الخاطئة على صعيد اللاعبين الأجانب واختيار المدربين كانت السبب فيما وصل له الفريق.

وأضاف "فهد بن نافل .. أنت عظيم لكن مهما كانت عظمته الإدارية والاحترافية والمالية فأنت عظيم لأنك موجود في نادٍ عظيم، بكل خبراتك وشهاداتك ومميزاتك لن تكون عظيمًا سوى لأنك في الهلال، ولو كنت في أي نادٍ آخر لما حققت شيئًا مما حققته مع الهلال".

"نحن نعاني من عامين، كنا نصمت من باب الحكمة أحيانًا وللأسف كان المشجع البسيط يُقمع أحيانًا من بعض هوامير الهلال، لكننا كنا نرى الخطأ بوضوح. أنت سيئ في ملف اللاعب الأجنبي، نحن نلعب بـ7 أجانب فقط لاختيارك السيئ، لوسيانو فييتو اختيار آخر سيئ والأسوأ منه تبريرك بقولك أنه "حلل" عقده بما فعله أمام فلامنجو، أضعت تاليسكا لأنك أحببت توفير عدة ملايين على حساب الهلال، وكررت الأمر مع كنو ولم ترضخ سوى بعد توقيعه للنصر".

تابع "هذا بخلاف قراراتك المتأخرة خاصة في إقالة المدربين، طالبنا برحيل رازفان لوشيسكو ولكنك صبرت حتى الأمتار الأخيرة، ولم تتعلم من الخطأ وكررته مع جارديم الذي كلفنا الخسارة القاسية أمام الأهلي المصري وإمكانية ضياع الدوري، ولولا ضعف خبرة الاتحاد في المنافسة لما فزنا بالدوري مع دياز، والآن تأخرت مع دياز ولم تقله رغم مطالبة العديد بذلك".

وأتم المشجع الهلالي حديثه بالقول "اللاعبون يتحملون الكثير من المسؤولية بالطبع، سلمان الفرج لاعب كبير لكنه يُعاني من إصابة مزمنة ويبدو أن لا أحد يريد الاعتراف بذلك، سالم الدوسري لاعب موهوب ونجم لكنه لا يصل إلى 5% من موهبة يوسف الثنيان والذي كان يُعاقب إن تجاوز في حق الهلال، سالم تجاوز في حق الفريق".

يُشار إلى أن الهلال يتواجد على بُعد 10 نقاط من الاتحاد في صدارة جدول ترتيب دوري روشن.

Shahid