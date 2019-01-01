تعديل موعد مواجهة الجزيرة وخورفكان في دوري الخليج العربي

الجزيرة يعدل موعد مباراته أمام خورفكان بسبب الإسماعيلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة دوري الخليج العربي، تغيير موعد مباراة خورفكان والجزيرة، ضمن منافسات البطولة بناءً على طلب الثاني وموافقة الأول.

ويحل الجزيرة ضيفًا ثقيلًا على نظيره خورفكان، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري الخليج العربي، السبت المقبل، على ملعب خورفكان.

وقدم نادي الجزيرة طلبًا للجنة دوري الخليج العربي للمحترفين من أجل تعديل موعد اللقاء، بسبب ارتباطه بالسفر إلى مصر من أجل مواجهة الإسماعيلي.

ويواجه الجزيرة نظيره الإسماعيلي في ذهاب دور الـ16 من منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، بملعب الإسماعيلية.

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ووافقت لجنة دوري الخليج العربي على تعديل موعد المباراة وأصبح في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، حيث كان المقرر لها التاسعة.

ويحتل الجزيرة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 4 نقاط، حصدهم خلال 3 جولات، من الفوز في مباراة والتعادل بمثلها والهزيمة في أخرى، بينما يأتي خورفكان في المركز الـ11 برصيد نقطة واحدة.

