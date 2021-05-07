تعديل مفاجئ يسهل مهمة الأندية السعودية للحصول على الكفاءة المالية

خبر سار للأندية السعودية

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك دراسة تجرى حاليًا، من أجل تعديل بعض اللوائح المنظمة، لحصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح لهم تسجيل محترفين جدد، من أجل تدعيم صفوف فرقها، خلال فترتي القيد الصيفية والشتوية.

ومنعت 5 أندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من القيد، بسبب فشلها في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، في ظل الديون المستحقة عليها للاعبيها والعاملين بتلك الأندية.

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وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن هذه الدراسة تنصب على جعل لوائح الكفاءة المالية أكثر مرونة، من أجل التخفيف على الأندية، بهدف تعزيز قدرتها في التعاقدات الجديدة، دون الإخلال بالهدف الأساسي لشهادة الكفاءة المالية.

ويتمثل هدف شهادة الكفاءة المالية، في عدم زيادة مديونيات الأندية، وتحميلها أعباء مالية فوق طاقتها، يجعلها عرضة للقضايا الخارجية.

ويحاول المختصون الانتهاء من هذه الدراسة خلال أسرع وقت، لكي تكون جاهزة بصياغتها الجديدة، قبل الانتقالات الصيفية المقبل بوقت كافٍ، لكي تتمكن الأندية من توفيق أوضاعها المالية وفقًا لتلك التعديلات، من أجل الحصول على الشهادة.

يأتي ذلك بعدما استحدثت وزارة الرياضة لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، والتي تهدف إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة الأندية، من أجل تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المالية، لضمان استقرارها ونموها وتحقيق الأهداف منها.