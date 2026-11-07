تعديل جديد من فليك وتأجيل إعلان القائمة.. حمزة عبد الكريم يقترب من رحلة مدريد ورحيل مدربه في برشلونة!

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المهاجم المصري يشارك في الحصة التدريبية الختامية مع خماسي هجوم الفريق الأول قبل موقعة أتلتيكو مدريد بعد إعادة ثنائي الرديف لمباراة مانريسا، بالتزامن مع تغيير فني في قيادة فريق الشباب.

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واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم حضوره في تدريبات الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني صباح اليوم السبت، خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها الفريق على ملعب المدينة الرياضية جوان جامبر، استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الأحد على ملعب ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وجاء ظهور اللاعب في المران الختامي وسط تغييرات أجراها المدرب الألماني هانزي فليك على قائمة لاعبي الفريق الرديف المشاركين في التدريبات مقارنة بيوم أمس.

كما قررت الإدارة الفنية تأجيل الإعلان الرسمي عن قائمة المباراة النهائية إلى صباح غد الأحد، بالتزامن مع إعلان النادي تغييرًا رسميًا في الجهاز الفني لفريق الشباب.

تعديل في خيارات الرديف وترجيح سفر عبد الكريم مع بعثة لابورتا

أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة ظهر اليوم السبت أن المران الأخير قبل زيارة ملعب الميتروبوليتانو شهد انتظام المدافعين إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن مع المجموعة، إلى جانب استدعاء أربعة لاعبين من الفريق الرديف والشباب هم حمزة عبد الكريم وإبراهيما تونكارا وأليكس كامبوس وحارس المرمى ماكس بونفيل.

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وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الظهير جويليم فيكتور ولاعب الوسط أوريان جورين غابا عن مران الفريق الأول اليوم السبت بعد قرار إعادتهما لتعزيز صفوف فريق برشلونة أتلتيك في مباراته غدًا أمام مانريسا، مؤكدة أن الثلاثي حمزة عبد الكريم وأليكس كامبوس وإبراهيما تونكارا، باستثناء الحارس بونفيل، يتجهون للتواجد ضمن بعثة الفريق الأول المسافرة إلى مدريد.

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وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية أن هانزي فليك قرر تأجيل إعلان القائمة النهائية المستدعاة للمباراة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأحد بتوقيت إسبانيا لحين حسم التصريح الطبي النهائي لثنائي الدفاع جارسيا وكريستنسن، قبل توجه البعثة بقيادة رئيس النادي جوان لابورتا إلى العاصمة مدريد، في حين لم يتطرق فليك في مؤتمره الصحفي التقديمي اليوم إلى حسم ملامح التشكيل الأساسي مكتفيًا بالإشادة بخياراته المتاحة ومن بينهم الظهير الشاب برايان فاريناس.

مدرب جديد لفريق الشباب وإجناسي كير يقود هجوم الرديف

وفي تطور إداري وفني يخص فريق شباب برشلونة الذي شارك معه حمزة عبد الكريم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا للشباب، أعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية بالتزامن مع تقرير صحيفة سبورت الكتالونية حول قطاع الشباب ظهر اليوم السبت تعيين ألبرت بيريس مديرًا فنيًا جديدًا لفريق الشباب تحت تسعة عشر عامًا خلفًا للمدرب بول بلاناس، الذي سيخوض مباراته الأخيرة غدًا الأحد قبل رحيله للعمل في الجهاز الفني للفريق الأول بنادي دينامو زغرب الكرواتي.

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وعلى جانب الفريق الرديف برشلونة أتلتيك، أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية في تقريرها الرديف الصادر اليوم السبت أن المهاجم الشاب إجناسي كير سيواصل قيادة الخط الأمامي لكتيبة المدرب جوليانو بيليتي متصدرًا قائمة هدافي الفريق برصيد خمسة أهداف قبل مواجهة مانريسا غدًا، في ظل استمرار تواجد عبد الكريم ضمن تدريبات الفريق الأول.