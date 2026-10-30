فيديو | "لو كانوا 4 اعلنوا عنهم" .. وليد الفراج يهاجم التعتيم على التعداد الجماهيري لمباراة لقادسية والرياض

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تصرف يثير الكثير من التساؤلات بعد سداسية القادسية

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تعجب الإعلامي السعودي وليد الفراج، من عدم الإعلان عن الحضور الجماهيري لمباراة الرياض مع القادسية، التي أقيمت مساء أمس، الخميس، بالجولة الثانية عشر من دوري روشن.

القادسية نجح في اقتناص صدارة الدوري، بعد انتصاره الكبير على الرياض بنتيجة 6/0، وجاءت السداسية عن طريق تيجاني ريندرز "ثلاثية"، وهدف لكل من عبد الله آل سالم ومحمدو سانجاري وخوليان كينيونيس.

ماذا حدث؟

الإعلامي وليد الفراج استعرض الحضور الجماهيري للمباريات التي أقيمت في افتتاح الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي، بحضور 15.043 مشجعًا لمباراة النصر والخليج، و2.530 للخليج والحزم.

وكانت علامة الاستفهام بعدم الإعلان عدد الحضور الجماهيري لمباراة الرياض والقادسية، وسط تساؤلات حول السبب الحقيقي وراء هذا التصرف.

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تصريحات الفراج

ومن جانبه قال الإعلامي السعودي عبر برنامجه "روتانا سبورت مع وليد":"هذه المشكلة الآن، لماذا لم يتم الإعلان عن عدد الجماهير التي حضرت هذه المباراة؟ أنا أعرف أنهم ليسوا 4 أشخاص، وحتى إن كان الأمر كذلك، ضعوا الرقم حتى يدخل اللقاء في موسوعة جينيس للأرقام القياسية".

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وأضاف:"لو شاهدنا بعض اللقطات من المباراة، يمكن أن نقوم بعدهم، لو نظرنا إلى جماهير القادسية سنجد أنهم حوالي 50 أو 100 مشجع، لماذا لم يتم وضع الرقم؟ كنا نمدح ولم نكمل الحلقة حتى تظهر هذه المشكلة".

الموقف في دوري روشن

القادسية يحتل المركز الأول برصيد 28 نقطة من أصل 12 مباراة، ويأتي بعده النصر بنفس الرصيد من النقاط لكنه يتخلف عنه بفارق الأهداف من 11 مواجهة لعبها حتى الآن.

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وأما الهلال فيأتي في المركز الثالث برصيد 27 نقطة، ومن بعده الاتحاد 23 والأهلي 21 ونيوم 19 والاتفاق في المركز السابع بـ18 نقطة.

ويمتلك الهلال فرصة للانقضاض على الصدارة، عندما يلعب غدًا، السبت، أمام الفتح في إطار الجولة الثانية عشر من البطولة.