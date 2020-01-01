تعثر صفقة انتقال تيشيرا إلى الهلال .. والزعيم يحضر البديل

الهلال يسعى لتدعيم فريقه قبل بداية الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، التطورات الأخيرة بشأن صفقة البرازيلي أليكس تيشيرا وانتقاله إلى نادي الهلال خلال الصيف الجاري.

الهلال يسعى لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل الاستعداد جيدًا للموسم الجديد، حيث يدخل مدافعًا عن لقبه.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن نادي الهلال سيبدأ مفاوضاته مع لاعب بديل من أجل ضمه بعد تعثر صفقة تيشيرا.

المزيد من الفرق

وأشارت الصحيفة إلى أن بداية الهلال في التحرك نحو لاعب بديل بعد أن انتهت المهلة التي منحتها إدارة الزعيم للنادي الصيني.

وانتهت المهلة اليوم الثلاثاء، ليكون أمام الهلال فرصة من أجل البحث عن البديل المناسب لضمه لصفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

الهلال حقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد منافسة قوية للغاية مع النصر حتى الأمتار الأخيرة من البطولة في الموسم المنصرم.