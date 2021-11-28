"تعثر الهلال دليل على أن متذيل الدوري يستطيع التتويج بالآسيوية"

يرى الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، أن نتيجة مباراة الهلال وأبها ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، أكبر دليل على أن الدوري السعودي أقوى من دوري أبطال آسيا.

الهلال تعادل أمام أبها بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

القحطاني نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يشير خلالها إلى أن الدوري السعودي أصبح أقوى بمراحل من دوري أبطال آسيا خلال السنوات الأخيرة.

وجاء نص تغريدة القحطاني كالآتي: "بطل آسيا يتعادل مع صاحب المركز الـ11 في الدوري السعودي!، هذا دليل أن دورينا ولله الحمد أقوى من دوري في آسيا، وأقوى بمراحل حتى من دوري أبطال آسيا خلال السنوات الأخيرة".

فلاح القحطاني تابع: "هذا يعني أن أي فريق من فرقنا حتى لو كان مركزه الأخير أو قبل الأخير، يستطيع تحقيق البطولة الآسيوية بسهولة، إذا توفر له الدعم".

بطل اسيا يتعادل مع صاحب المركز 11 في الدوري السعودي..!

هذا دليل أن دورينا ولله الحمد أقوى دوري في اسيا وأقوى بمراحل حتى من بطولة #دوري_ابطال_اسيا في السنوات الأخيرة وهذا يعني أن أي فريق من فرقنا حتى لو كان مركزه الأخير أو قبل الأخير يستطيع تحقيق البطولة بسهولة إذا توفر له الدعم👍 — فلاح القحطاني (@falahsport) November 28, 2021

وتوج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء الماضي بهدفين دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما بالنهائي بالعاصمة السعودية الرياض.

"يجب أن يعتبر الهلال الدوري زكاة لمنافسيه ويركز على كأس العالم"

وبعد عودة الهلال لمنافسات الدوري السعودي، تعادل في أول مواجهة له أمام أبها بهدف لمثله، حيث قدم لاعبيه مستوى باهت جدًا.