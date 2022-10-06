المدرب الجنوب إفريقي سيتعب كثيرًا

يرى سعد الحارثي لاعب النصر السابق، أن تعاقد النادي الأهلي مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لم يكن في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه سيتعب كثيرًا مع الفريق.

تعاقد الأهلي مع موسيماني ليس في الوقت المناسب

الحارثي قال خلال تصريحات عبر برنامج "ملعب SBC": "أرى أن التعاقد مع موسيماني لم يأت في التوقيت المثالي، ونرى النتائج كيف تنعكس على الفريق".

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وتابع: "كان من المهم أن يأتي مدرب يمتلك الخبرة والثقافة عن دوري الدرجة الأولى، يستطيع التعامل معها، واللاعبين وعقلياتهم يجب أن يعرفهم جيدًا".

واختتم الحارثي تصريحاته قائلًا: "موسيماني سيتعب كثيرًا، إلا إذا معه مدرب سعودي يفهم طبيعة الدوري، أو مدرب عربي لديه خبرة فيه، ويعلم ثقافة وطبيعة الفرق وأساليب لعبها، ليختار أفضل اللاعبين والأسلوب المناسب لإحراز النقاط".

موسيماني يقود الأهلي في مهمة صعبة

نجحت إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ، في التعاقد مع موسيماني مدرب الأهلي المصري السابق، من أجل تدريب الراقي خلال الفترة الحالية.

ويواجه موسيماني مهمة صعبة للغاية، وهي تحسين نتائج الأهلي وقيادته للصعود إلى دوري المحترفين مرة أخرى، بعد هبوطه إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

وتعادل الأهلي سلبيًا تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي في أولى مبارياته أمام جدة، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري يلو للدرجة الأولى.

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