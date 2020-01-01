تعافي طارق حامد من كورونا .. وعبد الله جمعة يعلن إصابته مجددًا

تعافي طارق حامد من فيروس كورونا.

أعلن طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، عن تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19"، بعدما أجرى مسحة طبية أثبتت سلبيتها اليوم الأربعاء.

طارق حامد غاب عن الملاعب الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، ليعود مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأبيض، تمهيدًا للمشاركة في المباريات.

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ونشر طارق حامد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في خاصية القصص: "الحمد لله والشكر لله، المسحة سلبي"، ليعلن عن تعافيه من الإصابة.

وعلى جانب آخر، أعلن عبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك، عن إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، وذلك بعدما كان يعاني من الفيروس منذ فترة.

وكتب عبد الله جمعة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في خاصية القصص: "إيجابي مسحة كورونا، تركتها يا الله ووكلت أمري إليك، فبشرني بما أريد وبما اخترته لي خيرًا".

عبد الله جمعة كان يعاني من فيروس كورونا الفترة الماضية، جعلته الإصابة يغيب عن المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، وأيضًا ببطولة كأس مصر.

الزمالك يستعد لمواجهة سموحة غدًا الإثنين على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.