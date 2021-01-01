تعافى قبل الموعد المحدد .. بوتشيتينو يعلن عودة نيمار

نيمار سيكون على دكة البدلاء أمام أولمبيك ليون

قال المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو إن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا سيكون على دكة البدلاء في مواجهة نادي العاصمة الفرنسية أمام أولمبيك ليون.

ويحل باريس سان جيرمان ضيفًا على أولمبيك ليون مساء الغد في مواجهة قوية ومنتظرة وقمة منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أعلن المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو عودة النجم البرازيلي نيمار إلى قائمة الفريق من جديد.

وقال: "إنه لمن دواعي سروري أن يكون معنا، ولكنه لن يستطيع أن يبدأ أساسيًا كونه عائد من إصابة طويلة، سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة ليون".

وأضاف: "إنها خطوة كبيرة بالنسبة له وللفريق، لقد اقتربت فترة غيابه من الوصول إلى شهرين، ولكننا نريد أن يشارك ويقدم أفضل ما لديع في المواعيد المقبلة".

وحول الطريقة التي يجب أن يلعب بها نيمار ومبابي معًا: "الأمر يعتمد على الظروف الحالية، نحن نتكيف مع وضع الفريق، لن يكون إيكاردي هنا، مويس كين أصيب بفيروس كورونا منذ فترة وسنرى ما إذا كان بإمكانه خوض مباراتين متتاليتين أم لا".

وأكد: "نيمار وكذلك مبابي يتكيف مع المواقف المختلفة والسجلات التهديفية المختلفة، يجب أن نجد الأفضل لهما وأيضًا لصالح الفريق في الخطط المختلفة، مع الوقت والعمل سنجد ما هو أفضل وضع لكل منهما

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جدير بالذكر أن نيمار كان قد لعب 18 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالهم 13 هدفًا وصنع ستة قبل أن يتعرض للإصابة التي أبعدته عن المباريات الماضية.