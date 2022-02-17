تعادل مُحبط لبرشلونة أمام نابولي، ومفاجآت بالجملة في الدوري الأوروبي

تعادل برشلونة مع ضيفه نابولي بهدف لكل منهما، وذلك بملعب كامب نو بملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وتقدم نابولي عبر زيلنيسكي في الدقيقة 29، قبل أن يتمكن فيران توريس من تعديل الكفة بالدقيقة 59 من ركلة جزاء.

بملعب سيجنال إيدونا بارك كانت كبرى مفاجآت اليوم، بعدما فاز رينجرز على بوروسيا دورتموند برباعية لهدفين.

وكانت الإثارة حاضرة أيضًا في روسيا، بعدما فاز تقدم ريال بيتيس بهدفين للا شيء على زينت، ثم تمكن أصحاب الديار من العودة والتعادل.

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لكن كتيبة المدرب مانويل بيليجريني نجحت في إدراك الهدف الثالث بالدقيقة 41 عبر جوادرادو وحسمت اللقاء لصالحها.

المفاجأة الأخرى كانت فوز شيريف المولدوفي على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين نظيفين، على أرض الأول.

وفي مباريات السهرة، فاز إشبيلية برامون سانشيز بيزخوان على دينامو زغرب بثلاثة أهداف لهدف واحد.

لايبزيج تعادل مع ريال سوسييداد في مباراة مثيرة بألمانيا بهدفين لمثلهما، بينما فاز بورتو على لاتسيو بهدفين لهدف في الدراجاو.

وأخيرًا، فاز أتالانتا في جيويس على أولمبياكوس اليوناني بهدفين لهدف.

ومن المقرر أن تقام مباريات إياب هذا الدور يوم الخميس المقبل 24 فبراير.

الجدير بالذكر أن قاعدة الهدف خارج الديار بهدفين قد تم إيقاف العمل بها هذا الموسم في المنافسات الأوروبية المختلفة.