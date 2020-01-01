تعادل قاتل للفيحاء أمام العدالة بالدوري السعودي

الفيحاء يخطف نقطة أمام العدالة

تعادل العدالة أمام نظيره الفيحاء، إيجابيًا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية".

مباراة قوية بين الفريقين، انتهت بتقاسم النتيجة، وحصول كل طرف على نقطة واحدة فقط، حيث كان يرغب كلاهما خطف الـ 3 نقاط لتحسين موقفهم في الدوري.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم يفلح مهاجمي الفريقين في ترجمة الفرص الخطرة إلى أهداف خلال النصف الأول.

وفي الشوط الثاني، جاءت الأهداف وكسرت الصيام الذي ظهر في الشوط الأول من اللقاء، حيث أحرز كل فريق هدف وفشل العدالة في الحفاظ على التقدم.

العدالة سجل الهدف الأول في الدقيقة 65 عن طريق أليو سيسيه برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية مميزة من الناحية اليمنى لفريق العدالة.

تعادل الفيحاء في الدقيقة 93 من عمر المباراة في وقت قاتل، عن طريق نواف الصبحي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في القائم وهزت الشباك.