تعادل سلبي بين البحرين وهونج كونج في تصفيات آسيا

البحرين يفقد نقطتين أمام هونج كونج

تعادل المنتخب البحريني مع نظيره هونج كونج، سلبيًا، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المشتركة والمؤهلة لكأس الأمم وكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

المنتخب البحريني رفض استغلال الفرصة والتواجد في الصدارة مع المنتخب العراقي بنفس الرصيد 10 نقاط، وأهدر نقطتين ليتواجد في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أسود الرافدين.

ولم ينجح المنتخبين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم خلال شوطي المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي مناصفًة بين البحرين وهونج كونج، وإهدار فرصة هامة في التواجد في صدارة المجموعة.

المنتخب البحريني تعادل في بداية مشواره الآسيوي أمام العراق بهدف لكل فريق، ومن ثم الفوز على كمبوديا بهدف دون رد، والفوز على إيران بنفس النتيجة، قبل التعادل اليوم أمام هونج كونج.

إقرأ أيضًا - العراق يتصدر ترتيب مجموعته آسيويًا بعد الفوز على إيران

وجاء ترتيب المجموعة على النحو التالي، المنتخب العراقي في الصدارة برصيد 10 نقاط، وفي الثاني البحرين برصيد 8 نقاط ومن بعده إيران بـ6 نقاط في المركز الثالث، وهونج كونج في المركز الرابع بنقطتين وأخيرًا كمبوديا بنقطة واحدة.​