تطور مفاجئ يغير موعد عودة نيمار إلى الهلال!

تصريح من الطبيب البرازيلي يحسم الأمور

SHAHID

تلقى أنصار نادي الهلال، أنباء سارة بشأن موعد عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى التدريبات الجماعية، تمهيدًا لمشاركته في المباريات.

ويغيب نيمار عن الهلال منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث أُصيب بقطعٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل أمام الأوروجواي خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العام 2026.

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وأكدت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن ريكاردو روسا، المعالج الطبي للنجم البرازيلي، بالتعاون مع رافائيل مارتيني المُعد البدني، حددا موعد عودة نيمار، خلال الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين، من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتمثل هذه الأنباء، تطورًا مميزًا في رحلة علاج نيمار، حيث سبق لرودريجو لاسمار، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب البرازيل، أن منح اللاعب وفريقه الطبي استشارته بشأن عودته إلى الملاعب، والتي حددها في أغسطس المقبل مع انطلاقة الموسم الجديد.

ونقلت الصحيفة الفرنسية، عن مسؤول هلالي لم تسمه، أن نيمار ملتزم بصورة كاملة في برنامجه العلاجي، وقال: "جاء نيمار إلى السعودية لاستكمال برنامجه الاستشفائي داخل النادي، ومشاهدة المدرب وزملاءه اللاعبين، وحضور مباريات فريقه".

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ولعب نيمار 5 لقاءات فقط مع الهلال منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو، حيث سجل هدفًا وحيدًا وساهم في صناعة هدفين.

ويأمل نيمار في العودة سريعًا إلى الملاعب من أجل المشاركة في فترة إعداد فريق الهلال للموسم المقبل، بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في الموسم التاريخي الذي يقدمه الزعيم محليًا وقاريًا.

SHAHID