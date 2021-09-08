تطور جديد .. تراكتور يوجه رسالة للاتحاد الآسيوي

تعرف على آخر التطورات

مازالت أزمة مباراة النصر السعودي أمام تراكتور سازي الإيراني مشتعلة، حيث يطالب الأخير بتأجيل المواجهة، بسبب الظروف القهرية التي يمر بها الفريق حاليًا.

وكان نادي تراكتور قد أرسل خطابًا إلى الاتحاد الآسيوي خلال الساعات الماضية، يطالب خلاله بتأجيل مواجهة النصر، أو الموافقة على انسحابه بدون توقيع أي عقوبة عليه، بسبب الظروف المالية والإدارية التي يعيشها الفريق، بالإضافة لإصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا.

وخلال بيان رسمي أصدره نادي تراكتور الإيراني، طلب من الاتحاد الآسيوي السماح له باستدعاء لاعبين من الفئات السنية أو الرديف، بدلًا عن المصابين بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موقفه خلال الساعات القادمة من طلبات النادي الإيراني، خاصة وأن المباراة اقتربت، حيث ستقام الأسبوع القادم.

الاتحاد الآسيوي يصدم تراكتور .. والنصر يأخذ احتياطه

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت على أن الاتحاد الآسيوي سيرفض ما طلبه النادي الإيراني بشأن تأجيل المواجهة، وأنها ستقام في موعدها بدون أن تغييرات.

النصر سيواجه تراكتور مساء يوم الثلاثاء القادم 14 سبتمبر الجاري، على ملعب خليفة بن حمد، بالعاصمة القطرية الدوحة، في دور الـ16 بالبطولة القارية.

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