تطور جديد .. الأهلي يتخذ قراره النهائي بشأن استمرار ريجيكامب

تعرف على قرار الأهلي النهائي بشأن استمرار ريجيكامب

اتخذت إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، قرارها النهائي بشأن استمرار المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني للفريق، في منصبه للموسم المقبل.

ريجيكامب تولى مهمة تدريب الأهلي، خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش، حيث وقع على عقد مع الأهلي مدته 3 أشهر فقط، مع أفضلية تمديده لمدة موسم في حال وجود رغبة من جانب إدارة الراقي.

ما هو قرار الأهلي النهائي من استمرار ريجيكامب؟

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن إدارة الأهلي لا تنوي تجديد عقد المدرب ريجيكامب، والذي أبرمه مجلس الإدارة السابق برئاسة عبد الإله مؤمنة، رغم أن العقد قابل للتجديد.

إدارة الأهلي اتخذت قرارها بعدم تجديد عقد ريجيكامب، بسبب النتائج المخيبة التي حققها الفريق تحت قيادته، والتي كان آخرها الخسارة من الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي لم يحقق نتائج جيدة ببطولة الدوري السعودي تحت قيادة ريجيكامب، حيث لعب 3 مباريات، خسر برباعية مقابل هدفين على يد التعاون، ثم فاز على القادسية بهدف دون رد، ثم خسر من الهلال بخمسة أهداف مقابل هدف.

لماذ اتخذ الأهلي قرار عدم استمرار ريجيكامب؟

نتائج ريجيكامب في الدوري السعودي جاءت بعد إخفاقه في قيادة الأهلي للتأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بخروج الفريق من دور المجموعات.

ماجد النفيعي يسعى خلال الفترة القادمة، للتعاقد مع مدرب متميز، يستطيع قيادة الراقي لما يطمح له جماهير النادي الأهلي، ويتناسب مع المرحلة القادمة، خاصة وأن هناك رغبة لإحداث تغييرات كبيرة بالفريق.

ما هي التغييرات التي سيجريها الأهلي مع بداية الموسم الجديد؟

سياسة الأهلي خلال الفترة القادمة، هي إجراء غربلة شاملة بالفريق الأول، وذلك مع الاعتماد على الأسماء الشابة، خاصة وأن الأهلي يمتلك لاعبين مميزين من خريجي أكاديمية النادي، والفئات السنية.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي عن الاستغناء عن خدمات عدد من لاعبي الفريق الأول، سواء محليين أو أجانب، على أن يتم التعاقد مع لاعبين مميزين.

وتسعى إدارة النادي الأهلي، لإحداث تغييرات كبيرة، من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج من جديد، بعد فترة طويلة من الغياب.

ما هي العقبات أمام الأهلي للعودة؟

بداية النادي الأهلي للموسم الحالي كانت رائعة، وذلك بعدما كان منافسًا قويًا على صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، ولكن تراجعت نتائج الفريق بشكل مفاجئ وكبير.

وتعد أكبر العقبات أمام إدارة الأهلي لإعادة الفريق للمنافسة على البطولات، هي الديون المستحقة على الراقي والتي بلغت 210 مليون ريال سعودي، والتي تهدد الفريق بعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

تلك الديون تتضمن أيضًا مستحقات اللاعبين المحليين والأجانب، حيث هناك مطالبات من عدد منهم بالحصول على مستحقاتهم، والبعض هدد بالرحيل.

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