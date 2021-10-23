تطور جديد .. إيكاردي يحذف متابعته لواندا ويرسل لها رسالة تحذير!

فصل جديد في أزمة إيكارد وزوجته واندا نارا برسالة تحذيرية...

شهدت الساعات الأخيرة بعض التطورات، في أزمة ماورو إيكاردي، لاعب باريس سان جيرمان، وزوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، انتهت بإلغاء اللاعب متابعته لزوجته على تطبيق "إنستجرام".

وتعود بداية القصة إلى اكتشاف واندا، خيانة زوجها لها قبل عدة أيام، لتقرر هجره، والرحيل عن العاصمة الفرنسية باريس، مما جعل إيكاردي يمر بحالة نفسية سيئة ويغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان، ومباراة لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

وحاول إيكاردي في الفترة الأخيرة، تهدئة الأوضاع مع واندا، وقام بحذف كل المتابعات على حسابه الشخصي عبر تطبيق إنستجرام، ما عدا حساب واندا نار، من أجل مصالحتها.

ولكن في الليلة الماضية، حدثت بعض التطورات في الأزمة وجعلت اللاعب الأرجنتيني يرسل رسالة تحذير لزوجته ويحذف متابعتها.

ما التطور الأخير في أزمة إيكاردي وواندا نارا؟

نشر إيكاردي، "قصة" عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، في الساعات الأولى من الليلة الماضية، فيها صورة تجمعه هو وواندا ويحتضنها وهما في السرير، وكتب على الصورة رسالة تحذير لزوجته.

ولكن سرعان ما قام اللاعب بحذف القصة، وقام بإلغاء متابعة حساب واندا، لينشر قصة أخرى بعدها، ليقول فيها أنه سينام.

ماذا كتب إيكاردي لزوجته واندا نارا؟

وكان إيكاردي قد كتب في قصته الأولى إلى زوجته واندا: "عندما تكون وحيدًا على إنستجرام، ولكن في الليل تأتي وتطلب المغفرة"، وواصل: "أين نحن يا واندا؟، الأمر ليس واضحًا بالنسبة لي!".

جدير بالذكر أن الأيام الماضية كانت قد شهدت تطورات عديدة في علاقة الثنائي بعد سنوات من الهدوء عقب أزمتهما مع ماكسي لوبيز طليق واندا.

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