تطورات مفاوضات الأهلي مع بيتزي .. وموقف غامض للأرجنتيني

الأهلي يسعى لحسم موقف المدير الفني الأجنبي الجديد

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات ملف المدير الفني الأجنبي داخل النادي الأهلي، بعد استقرار الإدارة برئاسة ماجد النفيعي عدم تمديد تعاقد المدرب الحالي.

أشارت تقارير مؤخرًا إلى أن الأهلي استقر على عدم تمديد تعاقد الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني الحالي، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري بسبب النتائج المتراجعة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "Olé" الأرجنتينية، أن الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مرشح بقوة لتدريب الأهلي بداية من الموسم المقبل، بعد دخول المسؤولين في مفاوضات خلال الأيام الأخيرة مع المدرب.

وأشارت الصحيفة خلال تقريرها إلى أن بعض المقربين من المدرب الأرجنتيني أكدوا بالفعل أنه تلقى اتصالات من نادٍ سعودي وهو الأهلي للتعاقد معه لقيادة الفريق.

وأكدت التقارير أن المدير الفني الأرجنتيني يرغب في الاستمرار مع فريق راسينج الأرجنتيني ولكن عقده ينتهي بنهاية العام الجاري، ولم يتحدث معه الفريق من أجل تمديد تعاقده.

وتحسم إدارة الأهلي خلال الأيام المقبلة موقف المدير الفني الجديد للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يسعى ماجد النفيعي الظهور بقوة بداية الموسم الجديد بعد الاداء والمركز المخيب الأداء في النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين.

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