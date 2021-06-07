تطورات في إصابة ساسي .. وموقف أحداد من المنتخب المغربي

ثنائي الزمالك .. ساسي ينهي مشواره في معسكر المنتخب التونسي وغموض موقف أحداد

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تطورات إصابة فرجاني ساسي نجم نسور قرطاج ونادي الزمالك بعد تعرضها لها في لقاء الكونغو الديموقراطية.

كان ساسي قد تعرض للإصابة وغادر لقاء منتخب بلاده أمام الكونغو الديموقراطية الودية خلال أول أمس، والتي انتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد.

وأوضح البيان الذي أصدره الاتحاد التونسي أن الإصابة ستبعد فرجاني ساسي عن المنتخب التونسي في مباراتي الجزائر ومالي الوديتين المقرر لها يومي 11 و15 من الشهر الجاري.

وأكد الاتحاد التونسي أن الإصابة التي لحقت بساسي بعد إجراء الفحوصات له ستبعده ما يقرب من 10 أيام وهو ما يصعب تواجده في قائمة المنتخب في اللقائين.

وعلى جانب آخر، أوضحت تقارير صحفية مصرية، أن المغربي حميد أحداد سافر إلى المغرب للانضمام لمعسكر منتخب المحليين معه تقرير طبي بحالته.

وكان يعاني أحداد من إلتواء في الكاحل تعرض له خلال لقاء الزمالك وإنبي، وهو ما منعه من المشاركة، وسافر إلى المغرب ليعرضه على طبيب المنتخب.